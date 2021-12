Senai-Ceará inaugura mais um Centro de Treinamento para eletricista

Em parceria com a Enel Distribuição Ceará, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-Ceará), inaugurará segunda-feira, 6, um novo Centro de Treinamento para eletricistas na Barra do Ceará, em Fortaleza.

Durante a inauguração, serão apresentados a estrutura do equipamento, os benefícios que ele prestará e os investimentos realizados. O novo centro, que consumiu investimento de R$ 5,4 milhões, auxiliará na capacitação de eletricistas da Enel e de empresas parceiras e formará novos profissionais.

"É com muita alegria que a Fiec, por meio do Senai, entrega mais um Centro de Treinamento para eletricistas. Serão ministrados vários cursos com o objetivo de qualificar pessoas na área de energia, principalmente em distribuição. Ganham a cidade de Fortaleza e sua Região Metropolitana e a sociedade cearense. Essa parceria é extremamente importante e salutar", diz o diretor regional do Senai, Paulo André Holanda.

Por sua vez, o diretor de Operações e Infraestrutura da Enel-Ceará, Charles Capdeville, diz que, além da formação técnica, o treinamento será feito de forma a reforçar as normas de segurança na hora de manipular a rede elétrica. Este é o principal compromisso da Enel: garantir que as atividades sejam executadas de maneira 100% segura.”

A estrutura do novo centro foi toda construída levando em conta a necessidade de mão de obra mais qualificada e especializada para atender à crescente demanda.

O Centro de Treinamento conta com uma estrutura de rede aérea e subterrânea de 585 metros em uma área 14 mil metros quadrados, com mais de 90 postes instalados.

Além disso, o espaço também contará com um Centro de Satélite e um Centro de Transformação e mais oito transformadores, equipamentos telecomandados, bancos capacitadores e reguladores, entre outros equipamentos.

Em agosto e setembro deste ano, o Senai-Ceará inaugurou os Centros de Treinamento de Sobral e Juazeiro do Norte.