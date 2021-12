Luiz Girão: "A Funcap é bem-vinda ao agronegócio"

Legenda: Luiz Girão, ao lado de seu filo Bruno, CEO da Betânia Lácteos, entende que o agronegócio necessita de toda ajuda possível, venha de onde vier. Foto: Betânia/Divulgação

Para o empresário agropecuarista Luiz Girão, fundador do Grupo Betânia Lácteos, “deve ser recebida com festa toda ajuda que for prestada, venha de onde vier, para o crescimento do setor primário da economia cearense.

Por esta razão, ele proclama que “a Funcap é muito bem-vinda, o IFCE é muito bem-vindo, assim como é bem-vindo o esforço que a Sedet (Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho), por meio do Sílvio Carlos Ribeiro e do Maia Júnior, está fazendo para a criação de um sistema de produção de leite que aumente a produtividade por animal e incremente a rentabilidade do produtor, um trabalho que vai ficar na história”.

De acordo com Luiz Girão, “quanto mais cabra, mais cabrito, quanto mais apoio melhor”, motivo pelo qual ele sugere:

“Devemos todos ajudar a empurrar o carro pro bicho pegar e dar carona a quem está no prego”.

Girão elogia a Prefeitura de Limoeiro do Norte que está emprestando apoio ao programa de produção de silagem para o gado leiteiro cearense.



“Você chega hoje na Serra do Apodi e vê todo dia pelo menos 20 caminhões carregando silagem para todo o Ceará e às vezes para o Rio Grande do Norte. É essa silagem que está fazendo a produção leiteira cearense aumentar anualmente, tanto faz chover como não”.

Também em defesa do trabalho da Funcap – cujo programa de financiamento de projetos de inovação tem recebido críticas de empresários da indústria e da agricultura porque dissociados dos interesses das empresas, que produzem em escala, geram emprego e querem absorver tecnologia de ponta – manifesta-se o secretário Executivo do Agronegócio da Sedet, Sílvio Carlos Ribeiro, que lembra um detalhe importante:

“O projeto de cacau no Ceará é uma ação que, no seu início, teve forte apoio da Funcap”. Mas ele mesmo afirma: “Acredito, sim, que a Funcap pode vir a fazer mais pelo agro, e acho importante iniciar um diálogo entre as partes interessadas”.



Sílvio Carlos Ribeiro também recorda que a presença de bolsistas da Funcap na Chapada do Apodi tem o objetivo de levantar “a eficiência do uso da água e da energia no Perímetro de Irrigação Jaguaribe-Apodi uma ação solicitada pela sua Federação de Produtores (Fapija) e discutida conosco”.

Parece que o que está faltando, mesmo, é um encontro da direção da Funcap com os atores da agricultura e da indústria, que, vale lembrar, não são ouvidos sobre que tipo de inovação lhes interessa.

IGUATEMI GANHA LOJA DA REPUBLIC PARADISE

No próximo dia 9, quinta-feira, será aberta, no Shopping Iguatemi, a loja da Republic Paradise, do jovem empresário cearense Rafael Pinto, que tem mais quatro unidades, uma em Fortaleza e as outras em Salvador, Recife e Natal.

Em 72 m² de área, a nova loja venderá roupas que os estilistas chamam de “estilo resort, com pegada praiana”.

As peças, todas com estamparias exclusivas e criadas por designers cearenses, são feitas na Região Metropolitana de Fortaleza por pequenos confeccionistas terceirizados.

CUPOM FISCAL DENUNCIA ALTOS IMPOSTOS

Ontem, uma professora doutora em economia pela UFC, aposentada, foi ao supermercado.

Pagou pelo que comprou R$ 616,95. Aí ela reparou no Cupom Fiscal o quanto desse valor se refere aos impostos: R$ 220,37, ou seja, mais de 1/3.

Ela correu e apanhou sua conta de luz de novembro. Valor: R$ 418,48. Tributos: ICMS: R$ 104,62; Cofins: R$ 9,10; PIS R$1,96.

Não há como resolver a questão básica: o Estado brasileiro custa caríssimo, sendo que 75% do seu Orçamento é para bancar a folha do pessoal ativo, de aposentados e pensionistas e para sustentar os privilégios adquiridos de uma casta do serviço público.