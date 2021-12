Evangelho de hoje (Mt 9, 27-31)

Naquele tempo, partindo Jesus, dois cegos o seguiram, gritando: 'Tem piedade de nós, filho de Davi!' Quando Jesus entrou em casa, os cegos se aproximaram dele. Então Jesus perguntou-lhes: 'Vós acreditais que eu posso fazer isso?' Eles responderam: 'Sim, Senhor.' Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo: 'Faça-se conforme a vossa fé.' E os olhos deles se abriram. Jesus os advertiu severamente: 'Tomai cuidado para que ninguém fique sabendo.' Mas eles saíram, e espalharam sua fama por toda aquela região.

Reflexão – “Pedimos a Deus o que realmente estamos precisando?”

Assim como os cegos que seguiam Jesus, nós também, hoje, clamamos pela sua piedade, suplicamos e imploramos pela Sua assistência e pelo Seu socorro. Porém, ao contrário deles, muitas vezes não temos certeza do que pedimos e, nem mesmo acreditamos que Jesus seja capaz de realizar o milagre que buscamos. Os cegos tinham consciência de sua cegueira e tinham plena confiança de que Jesus poderia realizar aquele milagre, e foi isso que aconteceu. Nós também precisamos ter consciência de que os “milagres” que precisam acontecer na nossa vida estão condicionados à nossa convicção de que eles constituem para nós uma necessidade vital. Somente quando conscientemente nos damos conta das nossas carências, da nossa cegueira e da necessidade de “enxergar” as coisas, é que precisamos ir à procura d’Aquele que é capaz de realizar em nós muito mais do que esperamos. Precisamos ter convicção das nossas reais necessidades. A partir da nossa fidelidade e da nossa perseverança, da nossa firmeza de propósitos, Deus vai abrindo os nossos olhos e nos conscientizando de que tudo acontece a partir do desejo do nosso coração. Muitas vezes perseguimos cura e libertação para nossas “cegueiras emocionais e espirituais” sem ter convicção de que realmente queremos nos desvencilhar dos nossos traumas de estimação. Vivemos fazendo testes nos momentos de oração diante do Santíssimo, no entanto, Jesus conhece de perto as nossas incoerências e a qualidade da nossa fé. Por isso, Ele também pergunta a cada um de nós: “Vós acreditais que eu posso fazer isso,” que você deseja”? Tudo poderá acontecer de acordo com a nossa fé e da necessidade real das coisas que pedimos ao Pai. – Você tem perseverado nos pedidos que faz a Jesus? - Como está a sua fé em relação às coisas que tem clamado ao Senhor? - Você sabe do que está precisando? Isto que você pede lhe é necessário? - Você precisa abrir os olhos para enxergar alguma coisa que não está vendo? – Há sinceridade no seu coração?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO