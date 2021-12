Ceará exporta US$ 9,7 milhões em mel de abelha em 2021

Estudo de inteligência comercial realizado pelo Centro Internacional de Negócios (CIN), da Federação das Indústrias do Ceará (Fiec) apurou que a exportação cearense de mel de abelha cresceu 51,7% em 2021, registrando uma receita cambial de US$ 9,750 milhões.

De acordo com o estudo, foram exportadas, até novembro passado, 2.039 toneladas de mel de abelha produzido no Ceará.

Segundo o produtor Matheus Nunes, sócio gerente da Conexão Agro, o aumento da exportação foi devido ao crescimento da demanda dos Estados Unidos, principal consumidor do mel brasileiro. “O mel brasileiro é reconhecido mundialmente pela sua qualidade, sabor e sendo várias vezes premiado como melhor mel do mundo”, disse Nunes.

Ainda sobre o mel natural, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) também realizou um estudo com apoio de sua Gerência de Inteligência de Mercado (GIM). O estudo foi feito para apoiar os exportadores, em especial os iniciantes, no entendimento dos requisitos de acesso ao mercado, fundamentais ao planejamento estratégico e à preparação para a exportação.

Conforme o estudo, neste 2021 houve um expressivo aumento das exportações do mel brasileiro para o mundo. Nos seis primeiros meses do ano, os valores já haviam alcançado US$ 107,7 milhões, crescimento de 174% em relação aos US$ 39,3 milhões do mesmo período do ano anterior.

Durante esse período, Estados Unidos, Alemanha e Canadá continuaram como os principais importadores do mel brasileiro, representando 92,5% do total exportado pelo Brasil.

Os Estados Unidos importaram do Brasil cerca de US$ 83,3 milhões, o que representa um crescimento de 171% em relação aos seis primeiros meses de 2020. Já a Alemanha importou US$ 11,1 milhões – um incremento de 233%. Por fim, a exportação brasileira para o Canadá, de janeiro a junho de 2021, rendeu US$ 5,2 milhões, um crescimento de cerca de 300%.