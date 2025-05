Semace fará audiências públicas em M. Nova e Barreira sobre LTs

Amanhã, quarta-feira, 21, às 18h30, em Morada Nova, e depois, quinta-feira, no mesmo horário, em Barreira, a Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) promoverá audiências públicas para debater sobre a construção da Linha de Transmissão de 500 KV, entre Morada Nova e Pacatuba, numa extensão de 149 quilômetros, atravessando 10 municípios do Ceará.

Será a Eletrobras – por meio de sua SPE Nova Era Ceará Transmissora – a responsável pela implementação do empreendimento.

As audiências serão parte do processo de licenciamento conduzido pela Semace e têm o objetivo de garantir a transparência, a escuta ativa das comunidades e o diálogo aberto com a sociedade local. Elas serão realizadas na Câmara Municipal de Morada Nova, na Avenida Manoel de Castro, 764, no centro da cidade, e na sede da OBAS – Organização Barreira Amigos Solidários, na rua Maria do Carmo Oliveira, 745, no centro da cidade de Barreira.

Nessas audiências serão apresentados e debatidos o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e o Relatório de Impacto Ambiental (Rima) do empreendimento, além de colhidas as contribuições e sugestões da população local.

“Transparência e diálogo com as comunidades locais são valores fundamentais para a Eletrobras. As audiências públicas representam uma etapa essencial do licenciamento ambiental, pois oferecem à população a oportunidade de conhecer os detalhes do projeto, esclarecer dúvidas e contribuir com sugestões. Nosso compromisso é avançar na construção de soluções sustentáveis, sempre com respeito às pessoas, ao território e ao meio ambiente”, como afirma o gerente de Ativos Ambientais de Engenharia da Eletrobras, Renê Reis.

A Linha de Transmissão 500 kV Morada Nova – Pacatuba C1 integra o Lote 3 do Leilão de Transmissão nº 1/2024 da Aneel, arrematado pela Eletrobras, com previsão de investimento da ordem de R$ 980 milhões no Estado do Ceará.

Além desses robustos investimentos, a obra contribuirá para o crescimento e o desenvolvimento regional ao sustentar um sistema elétrico mais seguro, eficiente e confiável para o futuro.