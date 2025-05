Aeris Energy recebe hoje o Prêmio Líderes em Energia

Com 14 anos de atuação no mercado, a Aeris Energy receberá hoje, terça-feira, 20, o Prêmio Líderes em Energia na categoria Diversidade e Inclusão. O prêmio, promovido anualmente pelo Grupo Mídia, destina-se a valorizar as indústrias e instituições que mais se destacaram no setor ao longo do último ano – escolhidas por votação aberta e pesquisa de mercado.

A entrega do prêmio acontecerá em cerimônia no Palácio Tangará, em São Paulo.

Essa vitória reforça o compromisso da Aeris Energy com a construção de um ambiente mais inclusivo. Em 2024, a empresa lançou a campanha “Aqui tem lugar pra todo mundo” e promoveu diversas iniciativas que celebraram dez datas de afinidade, abrangendo aspectos como raça, gênero, pessoas com deficiência, questões geracionais e a comunidade LGBTQIAPN+.

Essas ações envolveram programas de letramento corporativo e capacitação de líderes, evidenciando a importância da diversidade na construção de um ambiente organizacional mais robusto e competitivo.

Mara Fernandes, Coordenadora de Comunicação Institucional e do Comitê de Diversidade e Inclusão da Aeris, disse que o Prêmio Líderes em Energia “é a materialização do nosso compromisso com um ambiente justo e inclusivo, além de ser uma inspiração para continuarmos avançando nessa jornada”. Será ela que receberá a premiação.