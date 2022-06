Sefaz entrega à Itaueira Selo de Contribuinte Pai D'Égua

Com a presença da governadora Izolda Cela e do presidente da Federação das Indústrias do Ceará (Fiec), Ricardo Cavalcante, a secretária da Fazenda, Fernanda Pacobahyba, entregou ontem o Selo 5 Jangadas do Programa Contribuinte Pai D’Égua a um grupo de empresas que recolhem em dia os impostos estaduais.

Entre essas empresas, incluiu-se a Itaueira Agropecuária, fundada por Carlos Prado, que atua na agroindústroa, cultivando e comercializando frutas e hortaliças e produzindo e exportando suco de frutas para a Europa.

Ao discursar, o presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante, parabenizou o Governo do Estado “por agraciar os empresários que promovem o desenvolvimento do nosso povo e contribuem de forma exemplar com as suas obrigações” junto ao Fisco e citou Carlos Prado, vice-presidente da entidade, e sua Itaueira como “um bom exemplo de contribuinte, merecendo a homenagem que hoje recebe do governo, servindo de referência para todas as demais”.

Carlos Prado falou e declarou “muito feliz por este momento, pois ações como esta acabam representando um exemplo a ser seguido. Lembro que, o que está sendo objeto de homenagem na verdade é o que deveria ser o normal, que é cumprir com nossas obrigações”.

A Governadora Izolda Cela, por sua vez, parabenizou os homenageados, lembrando que “estes são exemplos a serem seguidos e que merecem o devido reconhecimento, acrescentando que o fortalecimento do setor fiscal nos permite expandir nossas ações e ampliar a cobertura de apoio e serviços à nossa população”.

Além da Itaueira, receberam o selo do Programa de Conformidade Tributária Contribuinte Pai d’Égua as empresas DAG (comércio atacadista), Dakota (indústria), Expresso Guanabara (serviços de transporte), Garliava (serviços de comunicação) e Macavi (comércio varejista).