M. Dias Branco faz parceria com Omega para ter energia renovável

Depois de anunciar a meta de utilizar 90% de energia renovável até 2030, a cearense M. Dias Branco formaliza hoje o acordo comercial com a Omega Energia para a geração de energia eólicos em três parques instalados no município maranhense de Paulino Neves.

O complexo da Omega tem capacidade eólica instalada de 97,2 MW, dos quais 18 MW médios serão comercializados sob o regime de autoprodução por equiparação, consumidos pelas unidades produtivas da empresa controlada pela família Dias Branco.

Denis Almeida, diretor de Suprimentos da M. Dias Branco, explica que a iniciativa é favorável para o meio ambiente e tema estratégico da pauta ESG da líder nacional em massas e biscoitos.

“O Brasil dispõe de uma das matrizes energéticas mais renováveis do mundo. Trata-se de é um tema relevante para nós, pois com as ferramentas adequadas, podemos colaborar para a redução da emissão de gases de efeito estufa, além de incentivar mais iniciativas neste formato, pois somos referência para muitas empresas”, complementa ele.



Para Fabiana Polido, diretora Comercial da Omega Energia, “a diversificação das matrizes energéticas tornou-se tema cada vez mais presente na indústria de alimentos, principalmente em razão do alto custo de energia elétrica, tanto na produção como no armazenamento. Estamos orgulhosos dessa parceria com a M. Dias Branco e prontos para desenvolver soluções customizadas e inovadoras para os nossos clientes, ajudando a construir uma sociedade com energia limpa, sustentável e competitiva, em linha com os critérios de ESG valorizados no mundo”.



O fechamento da parceria está sujeito à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

A M. Dias Branco é reconhecida por seus altos padrões ESG, sigla que abrange iniciativas nos âmbitos ambiental, social e de governança. A líder nacional em massas e biscoitos é integrante do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE), da B3, carteira composta por um seleto grupo de empresas com práticas sustentáveis consolidadas.