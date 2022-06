Parceria da Fiec com UFC qualificará mão de obra para H2V

Boa novidade! A Federação das Indústrias (Fiec), por meio do Senai-Ceará e do Sesi-Ceará, acaba de celebrar parceria com o Parque Tecnológico (Partec) da Universidade Federal do Ceará para a seleção de trabalhos acadêmicos que orientarão a formação de mão de obra especializada na produção de Hidrogênio Verde.

Um edital público já foi baixado, abrindo prazo para inscrições dos trabalhos, que será encerrado no dia 15 do próximo mês de julho.

E para mostrar que a Fiec e a UFC estão focadas no projeto de implantação do Hub do H2V do Pecém as duas instituições anunciaram ontem que promoverão, nos dias 3 e 4 de agosto, o Fiec Summit Hidrogênio Verde, que terá formato híbrido a fim de permitir a participação de técnicos e investidores de outros estados e, também, de outros países.

O evento terá o objetivo de promover a interação das empresas que nacionais e estrangeiras que produzirão Hidrogênio Verde no Pecém com os profissionais cearenses interessados em desenvolver pesquisas aplicadas ao processo de produção do H2V.

Todos os trabalhos acadêmicos que vierem a ser apresentados de acordo com as diretrizes estabelecidos pelo edital terão, na teoria e na prática, desenvolvimento na estrutura que o Senai-Ceará está construindo na Barra do Ceará e cuja conclusão está prevista para o próximo mês de dezembro.

Essa estrutura disporá de laboratórios, salas de aula e instalações adequadas à formação dos quadros profissionais que serão qualificados para o mercado de trabalho do H2V.

A produção do Hidrogênio Verde, já chamado “combustível do Século 21”, será o que a Fiec está considerando “uma resposta às emissões de dióxido de carbono (CO2), gás que tem causado graves danos ao meio ambiente”.

O Hidrogênio do Hub do Pecém será Verde porque produzido por fontes limpas e renováveis de energia, principalmente a solar fotovoltaica e a eólica onshore e offshore.

Focadas na necessidade de criar e qualificar mão de obra para as empresas que já estão chegando para implantar-se no Hub do H2V do Pecém, a Fiec e a UFC, por meio do seu Partec, aceleram as providências para que, a partir de janeiro do próximo ano, já estejam sendo formadas as primeiras turmas de profissionais nas diferentes áreas de produção do Hidrogênio Verde.

O Hub do Hidrogênio Verde do Ceará será localizado no Porto do Pecém, no município de São Gonçalo do Amarante, 60 quilômetros a Oeste de Fortaleza.

EUSÉBIO GANHARÁ HOSPITAL DA COAPH

Mobilizando investimentos de R$ 30 milhões, a Cooperativa de Atendimento Pré-Hospitalar (Coaph) iniciou a construção de mais uma unidade da rede de hospitais Dr. Osvaldo Cruz, localizada no centro comercial e urbano da cidade de Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza.

O hospital terá área construída de 3.800 metros quadrados, ocupando três andares de um edifício especialmente projetado para suas funções, que incluirão, também, o atendimento hospitalar.

As obras de construção do hospital deverão ser concluídas no mês de junho do próximo ano de 2023.



Ele atenderá segurados dos seguintes planos de saúde: Fundo de Saúde da Marinha (Fusma), Exército Brasileiro (Fusex), Fundo de Saúde da Aeronáutica (Funsa), Instituto de Previdência do Município (IPM) e Instituto de Saúde dos Servidores do Estado do Ceará (Issec).

A Coaph foi fundada no Ceará por um grupo de 23 médicos, liderados pelos doutores Newton Lacerda, Gilson Melo e Hugo Leandro.