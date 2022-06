Kênia quer 40 aeronaves elétricas da Eve, empresa da Embraer

Em mensagem a esta coluna, a Embraer informa:

Em março deste ano, uma subsidiária da Eve Holding Inc, empresa da Embraer, e uma subsidiária da Kenya Airways, a Fahari Aviation, assinaram uma Carta de Intenção para até 40 veículos elétricos de decolagem e aterrisagem vertical (eVTOL, na sigla em inglês).

O acordo inclui estudos conjuntos por meio de um grupo de trabalho para desenvolver e dimensionar o mercado dessas aeronaves e um modelo de negócios para operações de drones de carga no Quênia. O início das entregas está previsto para 2026.

O eVTOL lift & cruise da Eve é 100% elétrico e o design mais prático para eficiência e certificabilidade. Seus múltiplos rotores são usados para decolar e pousar verticalmente e, em altitude de cruzeiro, os propulsores traseiros empurram a aeronave para frente como uma aeronave, proporcionando uma experiência de baixo ruído e facilitando a movimentação dentro das cidades e evitando engarrafamentos.

“A mobilidade aérea urbana é o futuro do transporte e temos a honra em ser os líderes na região. A jornada para realizar o sonho dos eVTOLs no Quênia está em andamento, e a parceria com a Eve é uma conquista fundamental para nós como parte da estratégia de adotar novas tecnologias para o desenvolvimento sustentável da África,” disse Allan Kilavuka, Diretor Administrativo do Grupo e Diretor Executivo da Kenya Airways.

“Este é um novo capítulo da parceria entre a Eve e a Fahari Aviation que fortalece o nosso compromisso de estabelecer as bases que apoiarão de forma sustentável o ecossistema de mobilidade aérea urbana no Quênia. No ano passado, anunciamos uma colaboração para desenvolver modelos operacionais para os principais mercados da Fahari Aviation, e o anúncio de hoje confirma que estamos evoluindo com sucesso,” disse Andre Stein, co-CEO da Eve.

A Fahari Aviation tem se concentrado em soluções inovadoras e sustentáveis para abordar diferentes questões, como engarrafamentos, passeios turísticos, entrega de encomendas, agricultura e proteção da vida selvage. O eVTOL da Eve com emissão zero local e de baixo ruído, juntamente com sua experiência global, irá beneficiar o desenvolvimento da mobilidade aérea no Quênia.