Evangelho de hoje, 4ª feira, 22/06 (Mt 7,15-20)

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: "Cuidado com os falsos profetas: Eles vêm até vós vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de urtigas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má, produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má pode produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. Portanto, pelos seus frutos vós os conhecereis.

Reflexão – Os falsos profetas

Neste Evangelho Jesus nos ensina a identificar os falsos profetas. Ele sabe que na nossa ânsia por coisas novas ou por querer ter conhecimento do que virá, nós também, muitas vezes caímos nas mãos daqueles que se aproximam de nós com aparência de verdadeiros santos. São pessoas por quem nos sentimos atraídos (as) em vista do que aparentam e do que apregoam, no entanto, não agem em conformidade com o que dizem. No nosso dia a dia encontramos pessoas as mais diversas, que têm enorme influência na nossa vida, mas não nos levam para o bem. Por isso, Jesus nos chama a atenção para que tenhamos cuidado e nos orienta a que, antes de cairmos na tentação de segui-las e obedecê-las, procuremos conhecê-las observando as suas ações, atitudes, gestos, comportamento. Às vezes encontramos pessoas “iluminadas” que nos dão conselhos até para praticar o que é mal. A esses, Jesus denomina de “falsos profetas”, pois, “em nome de Deus” nos aconselham e nos fazem propostas as mais diversas, com o intuito de nos desvirtuar dos verdadeiros conceitos evangélicos. Devemos observar, as suas ações e suas consequências, a fim de que possamos optar pelo caminho de Deus. Para que tenhamos a garantia de que são pessoas de Deus ou não, Jesus nos manda observar os seus frutos comparando-as com árvores que produzem frutos bons e árvores que produzem frutos maus. Não nos deixemos enganar: o mau vem do maligno que tenta nos confundir, mas o fruto do Espírito é o bem, que é cheio de paz, amor, serenidade, bondade, alegria, longanimidade, paciência etc. Se as pessoas que nos abordam não têm atitudes coerentes com a paz, brandura, temperança, sinceridade, então já podemos perceber que elas não são árvores que dão bons frutos. Precisamos, porém perceber, até que ponto também podemos estar agindo como “falsos profetas que se vestem com peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes.” Nós também somos como as árvores e, na medida em que nos deixamos ser tratadas e adubadas pelo Senhor, seguindo os Seus ensinamentos, a nossa vida será profícua e fecunda e, assim poderemos contribuir para que o mundo se eleve. Do contrário, seremos como uma árvore sem serventia que será cortada e jogada no fogo, isto é, desaparecemos na nossa inoperância. – O que você considera como fruto bom e como fruto mal? - Você tem tido contato com pessoas que o (a) aconselham? – Qual é o sentimento que você tem ao conversar com elas? - Você confirma na Palavra de Deus os conselhos que essas pessoas lhe dão? – Você é daquelas pessoas ávidas por novidades e gosta de ler tudo o quanto causa polêmica, pondo em julgamento a Palavra de Deus? – Que frutos você tem dado para o mundo?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO