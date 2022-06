Evangelho de hoje, 5ª feira, 23/06 (Mt 7,21-29)

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: "Nem todo aquele que me diz: 'Senhor, Senhor', entrará no Reino dos Céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Naquele dia, muitos vão me dizer: 'Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres?' Então eu lhes direi publicamente: 'Jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é como um homem prudente, que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa!' Quando Jesus acabou de dizer estas palavras, as multidões ficaram admiradas com seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei."

Reflexão – A Rocha é a vontade de Deus

Jesus nos conscientiza de que a nossa entrada no reino dos céus não acontecerá em vista de palavras pronunciadas, orações recitadas e pregações bem elaboradas, mas em estarmos firmes no seguimento da vontade de Deus manifestada na sua Palavra. Por esta razão, não nos adiantará clamar e chamar Senhor, Senhor, se não pusermos em prática a Sua vontade pelas nossas ações. Os nossos atos têm mais eficácia do que as nossas palavras, portanto, se não praticarmos o que dissermos tudo será igual a nada. Praticar o mal é agir contrário a Palavra de Deus e atuar conforme os nossos próprios pensamentos humanos, seguindo a nossa vontade. Por isso, Jesus nos mostra no Evangelho que ouvir a Palavra e praticá-la é como construir a casa na rocha. A casa construída sobre a rocha é a vida do homem que caminha à luz da Palavra de Deus seguindo os Seus ensinamentos para enfrentar os desafios do dia a dia. A Rocha é Deus! A Rocha é o Seu Amor! A Rocha é a vontade de Deus! Assim sendo, todos aqueles que se ajustam à Sua vontade, terão uma vida firme, confiante e as tempestades, os terremotos, os ventos não os abalarão. As dificuldades da nossa vida são momentos preciosos para percebermos se estamos ou não firmados sobre a R0CHA. Quando passamos pelas dificuldades, mas não perdemos o rumo, é sinal de que estamos fundados e protegidos sob a guarda de Deus. - Como você está construindo a casa da sua vida: na rocha ou na areia? – Você já experimentou alguma tempestade na sua vida? Como ficou a sua casa? –- Você sente firmeza nos seus pés nas horas das dificuldades? - Você acha que a sua vida está firmada sobre a Rocha ou você é um “homem sem juízo”? - Em que a Palavra de Deus o (a) tem instruído.

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO