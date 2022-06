Evangelho de hoje, 6ª feira, 24/06 (Lc 15,3-7)

Naquele tempo: Jesus contou aos escribas e fariseus esta parábola: "Se um de vós tem cem ovelhas e perde uma, não deixa as noventa e nove no deserto, e vai atrás daquela que se perdeu, até encontrá-la? Quando a encontra, coloca-a nos ombros com alegria, e, chegando a casa, reúne os amigos e vizinhos, e diz: 'Alegrai-vos comigo! Encontrei a minha ovelha que estava perdida!' Eu vos digo: Assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte, do que por noventa e nove justos que não precisam de conversão".

Reflexão - Ovelha ou pastor?

De diversas maneiras, durante a nossa vida em família ou em comunidade, temos também a oportunidade de vivenciar esta palavra: às vezes somos essa ovelha perdida, quando nos sentimos sem rumo, afastadas de Deus, fora dos Seus mandamentos e precisamos ser recolhidas pelo Pastor. Nestas ocasiões precisamos ter consciência de que o próprio Deus fará chegar a nós os Seus pastores, porém, devemos nos deixar conduzir de volta a casa do Pai. Em outras ocasiões experimentamos a mesma dor do pastor quando sentimos a falta de alguém que, de repente e sem explicações, se afasta do nosso convívio, da fraternidade e até mesmo dos ensinamentos de Deus os quais procurávamos transmitir. O pastor deixa tudo para procurar a ovelha perdida até encontrá-la e trazê-la para junto dele, assim também deve acontecer conosco: não podemos desistir de resgatar para Deus aquelas ovelhas que se afastaram. A nossa alegria será também a alegria do céu, porque “mais um pecador se converteu”. – Como você se encontra atualmente? – Você é a ovelha perdida ou o pastor que sente falta de alguém? – Você sente alegria quando percebe que alguém voltou para perto de Deus? – Existe alguém que no momento precisa de você para ser resgatado para Deus? – O que você deve fazer, então?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO