Sebrae-Ceará inaugura espaço no Centro Fashion

Foi inaugurada nesta quarta-feira, 2, a unidade do Sebrae no Centro Fashion, maior shopping popular da capital cearense, com mais de 8 mil lojas e boxes, localizado no bairro do Jacarecanga.

Denominada de Sebrae Aqui, essa unidade, passa a disponibilizar atendimento simplificado, gratuito e/ou subsidiado de qualidade aos empreendedores do Centro Fashion, em conjunto com os parceiros, focado no desenvolvimento dos negócios de forma sustentável e inovadora, estimulando a formalização e o fortalecimento da gestão empresarial.

Dentre os serviços oferecidos aos lojistas do Centro Fashion pelo Sebrae Aqui, constam os seguintes:

Orientação sobre abertura de CNPJ e alvará de funcionamento; elaboração de declaração anual do Simples Nacional; formalização e emissão de comprovante; emissão de guias de pagamentos; alterações de dados e encerramento de empresas; orientação para abertura, alteração e baixa do MEI; parcelamento de dívidas tributárias; orientação sobre crédito; inscrições em eventos e capacitações; diagnóstico de maturidade empresarial e apresentação de plano de desenvolvimento dos negócios.

Para o lojista Horácio Viana, proprietário da marca Camisaria Rica, a expectativa é grande.

“A questão de ter o Sebrae como parceiro num espaço dentro do Centro Fashion facilita muito. Tenho certeza de que esse espaço nos auxiliará em todos os quesitos, desde a questão da gestão, finanças, vendas online até a nossa capacitação. Estou muito empolgado. Já tive experiências muito positivas com o Sebrae e agora será mais importante para mim como empresário”, disse Viana.



Por sua vez, André Pontes, diretor do Centro Fashion disse que ”a nossa ideia, com essa forte parceria com o Sebrae-CE, referência nacional no quesito pequenos empreendedores, é dar todo o suporte para que nosso lojista se capacite, cresça e amplie sua capilaridade de atendimento, tanto no físico, no Centro Fashion, quanto no digital, no Centro Fashion Marketplace”.



Para Alci Porto, diretor técnico do Sebrae-CE, também presente à inauguração, o Centro Fashion Fortaleza é um celeiro de empreendedores com muito potencial de crescimento.

“O nosso objetivo com essa parceria é impulsionar os resultados dos pequenos empreendedores do Centro Fashion proporcionando-lhes suporte para avanços e aprimoramentos em suas atividades. Faremos muitas parcerias importantes neste espaço”, disse ele.