Santander financiará carros elétricos da chinesa Byd

Uma parceria estratégica para alavancar a aquisição de automóveis elétricos da marca chinesa Byd.

Esta é a proposta inédita, celebrada pela primeira vez fora da China, entre a Byd, líder global em vendas de veículos elétricos e o banco Santander Brasil.

Com essa iniciativa, os clientes ganham em soluções financeiras para todas as etapas do financiamento do carro – da análise à aprovação do crédito, passando pelas opções de planos de pagamento, com procedimento 100% digital na rede Santander Financiamentos, de maneira ágil e livre de processos burocráticos para concessionárias e clientes, como promete o banco.

O Santander é o banco líder no financiamento automotivo no Brasil, com 25% de participação nesse mercado. Com a parceria, a ByD passa a oferecer mais uma opção de compra dos veículos e acessórios da marca.



O Santander atenderá também às necessidades da rede de concessionárias Byd por intermédio da modalidade Floor Plan, uma linha de crédito rotativa de utilização exclusiva 100% digital, com condições atrativas para aquisição de veículos da Byd Brasil pela concessionária.

Trata-se de mais uma solução fundamental, tanto para a marca Byd – que assim consegue maior movimentação em seu estoque – como para a própria concessionária, que assim ganha um suporte financeiro extra para o seu negócio.

Os veículos elétricos da Byd já estão em Fortaleza na loja de sua revenda Carmais, na Avenida Barão de Studart.