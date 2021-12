Rede Nacional de Irrigantes tem muitos desafios a enfrentar

Com a efetiva participação do Ceará, foi criada, na última quinta-feira, 2, a Rede Nacional de Irrigantes (RNAI), cujo objetivo é garantir o desenvolvimento sustentável à agricultura irrigada e, como consequência, oferecer “segurança alimentar e ambiental, sustentabilidade do agronegócio e redução da fome e da pobreza no Brasil”.

A RNAI, que tem, entre seus fundadores, Luiz Roberto Barcelos, ex-presidente da Abrafrutas e sócio e diretor da Agrícola Famosa, terá, ainda, mais dois representantes do Ceará, um da Univale (União dos Produtores do Vale do Jaguaribe) e outro do Distar (Distrito de Irrigação Tabuleiros de Russas).

O objetivo da RNAI, como se observa, está em linha com o avanço da agricultura brasileira, a mais tecnificada do mundo. Mas alcançá-lo serão outros quinhentos.

Para começar, a Frente Parlamentar do Agronegócio, que pariu a RNAI, terá de fazer um esforço hercúleo no sentido de destravar nove projetos-de-lei em tramitação no Congresso Nacional, os quais tratam de questões específicas do agronegócio, incluindo os da agricultura irrigada e sua interface com o meio ambiente.

No Parlamento, há pressões de lobbies a favor e contra tudo, principalmente quando se trata de projetos que abordam a agropecuária.

O coordenador da RNAI, Lineu Neiva Rodrigues, um PHD em engenharia agrícola e pesquisador da Embrapa, já recebeu da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, o sinal verde para tocar em frente a ideia da Rede Nacional de Irrigantes. Ao longo desta semana, a RNAI promete produzir novas informações.

Mas já se sabe que a rede tem três prioridades:

1) Implantar o Conselho Nacional de Irrigação, ente estratégico na articulação com outras instâncias do poder federa;



2) Agilizar e aperfeiçoar os mecanismos de outorga e licenciamento ambiental, instrumento fundamental para o desenvolvimento da agricultura irrigada no Brasil, levando-se em conta que esses processos precisam de ter um prazo máximo para ocorrer;

3) Desenvolver uma infraestrutura básica, principalmente de fornecimento de energia elétrica, uma vez que a sua disponibilidade e a sua qualidade são tão importantes quanto a disponibilidade e a qualidade da água.

A criação da Rede Nacional de Irrigantes foi celebrada no Ceará pelos empresários Carlos Prado, fundador da Itaueira, e Luiz Girão, fundador da Betânia Lácteos, e pelo secretário Executivo do Agronegócio da Sedet, Sílvio Carlos Ribeiro.

SAMARIA CAMARÕES RECEBE CERTIFICADO

Festa na Samaria Camarões, do empresário cearense Cristiano Câmara, maior produtora de camarões do Brasil!

Ela acaba de receber o Certificado Great Place to Work (ótimo lugar para trabalhar).

A Samaria Camarões tem cerca de 1.500 funcionários, todos formalizados, ou seja, com carteira assinada.

Por falar em Samaria: nos próximos dias, a Samaria Rações inaugurará sua ampliação, cujas obras estão na fase final.

Ela mais do que dobrara sua produção de rações para animais, que passará para 10 mil toneladas/mês.

Para isso, investiu R$ 25 milhões.

BRISANET NO ABRINT 2021

Terá a presença da cearense Brisanet, maior empresa de telecom do Nordeste, o Encontro Nacional Abrint 2021, um dos maiores eventos de Provedores de Internet e Telecomunicações do Brasil, que se realiza de quarta-feira, 8, até sexta-feira, 10, em São Paulo.

O CEO da Brisanet, José Roberto Nogueira, participará do workshop “Os Desafios do 5GS para os ISPs”. Ao seu lado estarão Anderson Ferreira, do Grupo Greatek, e Katia Pedroso, da Telco Consultoria.



O evento terá programação voltada para o setor de telecomunicações.

A Brisanet ganhou o recente leilão 5G, arrematando os lotes do Nordeste e do Centro Oeste.