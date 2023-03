Receita Federal tem novo superintendente no Ceará

Mudou o comando da 3º Região Fiscal da Receita Federal do Brasil, com sede em Fortaleza e jurisdição nos estados do Ceará, Piauí e Maranhão. Seu novo superintendente é o auditor-fiscal Ricardo Antônio Carvalho Barbosa. Ele substitui o também auditor-fiscal Wilmar Teixeira de Souza.

Ricardo Antônio Carvalho Barbosa é auditor-fiscal da Receita Federal desde 1985. Tem formação superior em engenharia civil pela Universidade Federal do Ceará, além de especialização em Direito Processual Tributário, pela Universidade de Brasília, e em Direito Tributário pelo Instituto Cearense de Estudos Tributários.

O novo superintendente também atuou como professor da Escola de Administração Fazendária (ESAF). Ele tem, ainda, cursos de pós-graduação da UFC e da Universidade de Tocantins, nas áreas de auditoria fiscal, legislação tributária e Imposto de Renda de Pessoa Física.

Compondo o quadro da superintendência da 3ª Região Fiscal, o auditor-fiscal Marcus Antônio Ferreira Araripe assumiu o cargo de superintendente-substituto, ocupado anteriormente pelo também auditor-fiscal Eudimar Alves Ferreira.

O auditor-fiscal Alexandre Guilherme Vasconcelos completa a equipe como superintendente-adjunto.