Querosene de aviação sobe e acelera inflação de outubro

Informa a Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear), com base em dados da Agência Nacional do Petróleo (ANP):



O preço do querosene de aviação (QAV), que no segundo trimestre deste ano registrou alta de 91,7% em relação a igual período de 2020, acumula aumento de 47,7% de 4 de janeiro a 25 de outubro de 2021.

Esse resultado supera o do aumento do preço do óleo diesel, da gasolina e do gás de cozinha (GLP), apontados como um dos principais responsáveis pela disparada da inflação brasileira.

A escalada do preço do QAV neste ano supera em 4,2 pontos percentuais a variação de 43,5% registrada pela gasolina no mesmo período.

Já em comparação com o gás de cozinha, que apresenta aumento de 36,1% de janeiro a outubro, o valor do litro do QAV ficou 11,6 pontos percentuais acima.

“Esses dados mostram como a aviação comercial brasileira é impactada pelos custos no Brasil. Além da alta do QAV, que é o item de maior ineficiência econômica das empresas aéreas, ainda temos o desafio dos sucessivos recordes da cotação do dólar em relação ao real, pois mais de 50% dos custos das companhias são dolarizados”, afirma o presidente da ABEAR, Eduardo Sanovicz.