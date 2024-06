Quem quer dinheiro? BNB tem R$ 118 milhões para energia solar

Para atender uma demanda crescente em sua área de atuação, que abrange a região Nordeste e parte de Minas Gerais e Espírito Santo, o Banco do Nordeste (BNB) tem disponíveis, até o fim deste ano, R$ 118 milhões para financiar a instalação de energia solar em residências.

Os recursos são provenientes do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), fonte que assegura crédito com juros abaixo do mercado e prazos mais longos de pagamento. Até o mês de abril, o banco já havia liberado R$ 54 milhões para essa finalidade, contemplando dois mil projetos de micro e minigeração de energia fotovoltaica para residências.



A possibilidade de gerar energia limpa associada às vantagens de redução de custos na conta de energia elétrica, retorno do investimento a curto prazo e redução no preço dos equipamentos fez com que o número de residências com energia solar no Brasil ultrapassasse a marca de 2 milhões em 2024, segundo dados da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar). Ainda de acordo com a entidade, Minas Gerais (3° lugar), Bahia (5° lugar) e Pernambuco (7° lugar) são os estados da área de atuação do BNB com mais residências produtoras de energia solar própria.



Apenas no Ceará, nos últimos 5 anos, foram financiados mais de R$ 97,7 milhões com recursos do FNE Sol para residências, em 2,9 mil operações. Em 2024, foram contratados R$ 7,5 milhões para viabilizar mais de 270 projetos de geração de energia limpa. Outros R$ 16 milhões estão programados para beneficiar os consumidores interessados em gerar sua própria energia fotovoltaica no estado.



Levantamento da plataforma Meu Financiamento Solar revela que, no primeiro trimestre deste ano, a classe C já representou 45% da demanda de crédito para a instalação de painéis solares. O financiamento subsidiado do governo, com recursos do FNE, viabiliza a aquisição com baixa taxa de juros e prazos de pagamento facilitados.

Conforme a superintendente estadual do BNB no Ceará, Eliane Brasil, a instituição financia até 100% do valor de aquisição e instalação de componentes dos sistemas de micro e minigeração de energia elétrica, com prazo de até oito anos para pagar.



“A questão ambiental sempre foi uma preocupação do Banco do Nordeste e financiar a energia limpa passou a ser um compromisso. Temos buscado cada vez mais ampliar nossa base de clientes no segmento e para isso estamos imprimindo maior celeridade nas contratações com o setor”, acrescenta a gestora.

Os recursos do Banco do Nordeste também estão disponíveis para empresas de todos os portes e setores que desejem produzir sua própria energia de fontes renováveis. Entre 2019 e 2023, mais de R$ 1,5 bilhão foram investidos para financiar projetos com esse objetivo, beneficiando mais de 6.500 empreendimentos rurais e urbanos. Em 2024, até o final de abril, foram contratados outros R$ 65,4 milhões, dos quais R$ 10,3 milhões no Ceará.