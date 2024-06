Elmano chama Amílcar e anuncia medida para 2 mil produtores rurais

Estreitaram-se mais ainda as relações do Governo do Estado com as lideranças da agropecuária cearense. Na manhã desta terça-feira, 11, de maneira positivamente surpreendente, o governador Elmano de Freitas convocou ao Palácio da Abolição o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária (Faec), Amílcar Silveira; o superintendente do Sebrae-CE, Joaquim Cartaxo; a secretária do Meio Ambiente (Semace), Vilma Freire; e o secretário do Desenvolvimento Econômico (SDE), Salmito Filho, aos quais anunciou duas importantes providências que atendem, imediatamente, ao interesse do produtor rural.

A primeira medida – uma mensagem encaminhada à Assembleia Legislativa acompanhada de Projeto-de-Lei estabelecendo novas regras para a elaboração do Cadastro de Irrigantes – beneficiará 5 mil pequenos produtores rurais, que estavam ameaçados de perder os benefícios da tarifa especial para irrigação porque a Enel exigia deles, no curto prazo, a prova da outorga de água e a licença ambiental.

Esse prazo – depois de negociações intermediadas pelo próprio governador, pelo seu secretário do Desenvolvimento Econômico e pelos titulares da Sema e da Semace – foi prorrogado para que todos possam cumpri-lo sem atropelos.

“Se o senhor, governador Elmano, não tivesse tomado essa providência, esses 5 mil produtores teriam de pagar o benefício fiscal retroativo a 7 anos, o que inviabilizaria sua atividade no campo”, como disse Amílcar Silveira.

Pondo emoção na voz, o presidente da Faec falou logo após o governador Elmano de Freitas. E disse:

“Estou aqui em nome de todos os produtores rurais do Ceará para louvar e agradecer a sua sensibilidade e a do secretário Salmito Filho, da Vilma (Sema) e do Carlos Alberto (superintendente da Semace), porque a medida que o senhor acaba de tomar é importante para todo o Estado do Ceará.”

Os dois deram-se as mãos, num gesto de alto simbolismo.

Na mesma ocasião, o governador celebrou uma parceria do seu governo com a Faec e o Sebrae, que juntos aplicarão R$ 30 milhões em um projeto que prevê, ao longo deste ano, a instalação, em duas mil pequenas propriedades rurais, de unidades forrageiras. Isto quer dizer que o pequeno produtor poderá produzir e ensilar forragens para a alimentação do seu rebanho.

Amílcar Silveira falou de novo e o fez em claro tom de agradecimento:

“Com o apoio do seu governo, vamos procurar o pequeno produtor rural, pois é ele que precisa do nosso apoio, independentemente do local em que ele esteja, podendo ser em assentamentos ou nas comunidades. Nós vamos juntos melhorar a vida do produtor rural. Eu agradeço ao senhor e ao seu governo por mais essa providência e benefício do homem do campo”, disse Amílcar Silveira.

Ao final, o governador Elmano de Freitas disse que “é importante que estejamos juntos para ajudar a todos os que precisam de ajuda, e, também, dialogar com os grandes para que eles tenham, igualmente, as condições de produzir de maneira digna, contribuindo para o aumento da renda do nosso povo. O que desejamos é criar uma classe média rural qualificada, com plano de negócios.”

Joaquim Cartaxo, superintendente do Sebrae-CE, disse que o evento de hoje “é muito importante para o Ceará e, particularmente, para o Sebrae. Ele disse que, na prática, o Sebrae, a Faec, a SDE e todo o governo do Estado estão pondo em execução a estratégia do governador Elmano de Freitas que impulsionar o agro cearense.

“Um bom exemplo dessa estratégia é este protocolo que celebramos aqui, cujo alvo é o pequeno produtor rural, que passa a dispor de mais um instrumento de incentivo ao seu trabalho no campo. O Sebrae está também articulando novos negócios para os pequenos produtores rurais, um trabalho em conjunto com a Faec. O nosso objetivo é qualificar o pequeno produtor rural, dando a ele as melhores condições para a implementação dos seus negócios e para a comercialização dos seus produtos”, disse Cartaxo.

Por sua vez, o secretário Salmito Filho lembrou a condição de agropecuarista do governador Elmano de Freitas, razão pela qual tem sido sensível aos problemas que afetam o agro cearense, buscando soluções para eles, para o que estimula as parcerias com a Faec, o Sebrae e outras instituições públicas e privadas que trabalham pelo desenvolvimento econômico e social do estado. Salmito desfiou uma lista de entregas feitas pela gestão do governador Elmano, entre as quais a desburocratização das atividades da carcinicultura.