Queijo de búfala cearense foi sucesso na Pecnordeste

O setor pecuário bubalino também comemora o sucesso na recente Pecnordeste. A Fazenda Laguna, localizada em Paracuru, pioneira, desde 1980, na criação de búfalos da raça Murrah, originária da Índia, e agora celebrando 30 anos de sua queijaria, esteve presente com um estande na Pecnordeste.

Dados da Associação Brasileira dos Criadores de Búfalos (ABCB) atestam que, nos últimos anos, o consumo do queijo de búfala cresce anualmente até 30% e já absorve 100% da produção brasileira de leite bubalino. E a tendência é continuar subindo, segundo revela Nelson Prado Junior, sócio e diretor da Laguna, e, também, vice-presidente do Sindlacticínios da Fiec.

Os queijos especiais, feitos de leite de búfala, já representam de 35% a 40% do mix de produtos ofertados pela Fazenda Laguna, e sua boa aceitação no mercado já leva a empresa a planejar sua expansão em outras praças do Nordeste.

De 2018 a 2023, o faturamento da queijaria Laguna cresceu 130% de forma sustentável e sempre acima de 15% ao ano, segundo Prado. Hoje, os queijos Burrata e Mozzarella de búfala da Laguna abastecem as redes de supermercados São Luiz, Cometa, Assaí, Pão de Açúcar, Center Box, Lagoa e Mateus.