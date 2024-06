Em 8 anos, ArcelorMittal Pecém poduziu 21,4 milhões de toneladas

A trajetória de crescimento permanece em ascensão, segundo o CEO da ArcelorMittal unidade Pecém

A ArcelorMittal unidade Pecém celebra, nesta segunda-feira (10/6), oito anos do início de suas operações. Em 10 de junho de 2016, o acendimento do Alto-Forno (blow-in) de 100 metros de altura dava início à produção das primeiras placas de aço, do Ceará para o Brasil e o mundo. Até abril de 2024, já foram produzidas 21,4 milhões de toneladas de placas de aço em São Gonçalo do Amarante e o produto já foi exportado para mais de 20 países.

A produtora de aço dispõe, atualmente, de um portfólio com 550 tipos de aço ao carbono e 222 tipos de aço de alto valor agregado (HAV), atendendo à indústria naval, de óleo & gás, automotiva e construção civil. A placa de aço do Ceará também já conquistou certificações de Qualidade (ISO 9001), de Meio Ambiente (ISO 14001) e de Alta Tecnologia (International Automotive Task – IATF, Maxion Wheels, Siemens Gamesa, Caterpillar e Scania).

O CEO ArcelorMittal unidade Pecém, Erick Torres, comemora o marco destacando que essa trajetória de crescimento permanece em ascensão, contribuindo com o desenvolvimento da região onde a produtora de aço está instalada, com a cadeia produtiva impulsionada pela empresa e com a geração de oportunidades de emprego e renda para a população.

"Tivemos resultados fantásticos e estamos trabalhando para ter cada vez mais produtividade. Tudo isso é fruto de um forte compromisso de todos que atuam na empresa. No Ceará, temos 2,5 mil empregados diretos que contribuem com suas especializações diversas. E, no cotidiano, cada um atua com foco em valores comuns: saúde e segurança, sustentabilidade, qualidade e liderança. Essas são as diretrizes que norteiam todas as nossas ações e nos impulsionam a buscarmos cada vez mais o desenvolvimento sustentável, a preservação do meio ambiente e o cuidado com as pessoas", afirmou o CEO Erick Torres.

No último ano, a unidade Pecém da ArcelorMittal Pecém vem alcançando recordes. A produtora de aço atingiu sua capacidade máxima em 2023, com produção de 3 milhões de toneladas de placas de aço, conquistando um desempenho inédito desde o início da sua operação em 2016. As exportações também superaram os resultados de anos anteriores. O volume de exportações do primeiro quadrimestre de 2024 foi de 686.610 toneladas, 31% superior em volume exportado pela ArcelorMittal unidade Pecém no mesmo período em 2023 (523.661).

Além disso, a planta conquistou, em 2023, a redução de 4% do nível de emissão de CO2, em comparação com 2022, a partir da otimização da eficiência do processo de produção do aço. A ArcelorMittal tem um compromisso de, até 2030, reduzir em 25% as emissões de carbono. E, em 2050, conquistar a neutralidade do aço.