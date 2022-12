PT do Ceará confirma indicação de Nelson Martins para BNB

Uma alta fonte do PT do Ceará confirmou, ontem, noticia de que esta coluna publicou no último dia 22, segundo a qual o nome do ex-deputado petista Nelson Martins, assessor da governadora Izolda Cela, segue sendo o nome indicado pelo partido para a posição de presidente do Banco do Nordeste (BNB).

De acordo com a mesma fonte, o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, que tomará posse e assumirá o cargo amanhã, em Brasília, já foi informado dessa indicação.

Acontece, porém, que o próprio presidente Lula, segundo outra fonte petista, quer que uma mulher assuma o comando do BNB, o que aconteceria pela primeira vez na história do banco.

Nesta semana, Lula anunciou Rita Serrano para a presidência da Caixa Econômica e Tarciana Medeiros para o Banco do Brasil.

A alta fonte que confirmou a indicação de Nelsoin Martins também disse à coluna que a prioridade do PT cearense para o BNB tem nome: Nelson Martins.

Se, porém, a orientação do presidente Lula vingar – e ela já teria sido transmitida ao futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a cuja pasta está vinculado o Banco do Nordeste – a indicação deverá sair de três nomes já divulgados por esta coluna: Silvana Parente, Zilana Ribeiro e Cibele Gaspar.

Silvana Parente é doutora em Economia pela Universidade Madri, sendo também mestre em Economia Rural pela Universidade Federal do Ceará. É, ainda, especialista em desenvolvimento urbano e rural e em micro finanças pelo famoso MIT (Massachussetts Institute Technology). É funcionária aposentada do BNB.

Zilana Ribeiro, também, aposentada do BNB, foi presidente da Camed – a Caixa de Assistência aos Funcionários do Banco do Nordeste. Ela dirigiu, durante vários anos, o Instituto Nordeste Cidadania, uma ONG responsável pela administração do Crediamigo, programa de crédito popular destinado a micro e pequenos empreendedores urbanos e rurais da área de atuação do BNB, sendo, aliás, considerado o melhor nessa área em todo o país.

Cibele Gaspar é mestra em Administração e Gestão Estratégica e especialista em Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria, Financiamentos Internacionais e Parcerias Público Privadas. Foi Executiva do BNB, atuando na estruturação de operações de Project Finance nos segmentos de energia, saúde, mobilidade urbana, portos e saneamento. Hoje, é Diretora da Nexxi Assessoria Financeira.