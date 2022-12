Evangelho de hoje, sábado, 31/12 (Jo1, 1-18)

No princípio era a Palavra, e a Palavra estava com Deus; e a Palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus. Tudo foi feito por ela e sem ela nada se fez de tudo que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus; Seu nome era João. Ele veio como testemunha, para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz: daquele que era a luz de verdade, que, vindo ao mundo, ilumina todo ser humano. A Palavra estava no mundo - e o mundo foi feito por meio dela - mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu, e os seus não a acolheram. Mas, a todos que a receberam, deu-lhes capacidade de se tornarem filhos de Deus isto é, aos que acreditam em seu nome, pois estes não nasceram do sangue nem da vontade da carne nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a Palavra se fez carne e habitou entre nós. E nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele, João dá testemunho, clamando: 'Este é aquele de quem eu disse: O que vem depois de mim passou à minha frente, porque ele existia antes de mim'. De sua plenitude todos nós recebemos graça por graça. Pois por meio de Moisés foi dada a Lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus, ninguém jamais viu. Mas o Unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, ele no-lo deu a conhecer.

Reflexão – A Palavra que hoje ouvimos, acolhemos e vivemos é a Luz do próprio Deus orientando na nossa vida!

No princípio a Palavra se manifestou e todas as coisas, inclusive o homem e a mulher foram criados. O poder da Palavra de Deus fez prodígios e deu vida aos animais, aos vegetais e tudo que no mundo existe. A Palavra era Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo que de maneira extraordinária fez surgir um mundo maravilhoso para que fosse usufruído pelos homens. Depois, Deus falou pelos profetas até João Batista o qual veio dar testemunho da Luz e abrir o caminho para a Palavra de Deus se fazer carne e habitar no meio dos homens. O Plano maravilhoso de Deus foi confirmado pela Encarnação de Jesus Cristo, o Verbo Divino que ilumina todo ser humano. Portanto, a Palavra que hoje ouvimos, acolhemos e vivemos é a Luz do próprio Deus orientando na nossa vida. Hoje, no último dia do Ano, nós podemos comprovar a eficácia da Palavra de Deus que nos sustenta, nos forma e orienta para que atravessemos os momentos difíceis que nos atemorizam. Quem se apoia nos ensinamentos de Jesus, mesmo que passe pelas sombras da morte, tem o coração consolado e cultiva a esperança de dias melhores. Que possamos fazer um propósito firme de também no Ano que se aproxima, ter a Palavra de Deus gravada na nossa mente no nosso coração e nas nossas mãos, levando ao mundo a Luz que tira a escuridão da nossa existência. – Como foi a sua intimidade com a Palavra de Deus no ano que se finda? – Você notou a sua manifestação na sua vida? – Relembre os momentos vividos neste ano e perceba em que a Palavra de Deus o ajudou. Faça um propósito firme de continuar saboreando o amor de Deus meditando a Sua Palavra todos os dias.

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária Mariana UM NOVO CAMINHO