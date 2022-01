Projeto S. Francisco: MDR pode retomar bombeamento para o Ceará

Uma fonte ligada à cúpula do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) informa que o ministro Rogério Marinho e sua equipe estudam a possibilidade de retomada do bombeamento de água do Projeto São Francisco de Integração de Bacias para o lado cearense do seu Canal Norte.



Esse bombeamento está suspenso desde setembro do ano passado.

A mesma fonte acrescentou que o motivo para essa retomada é o início da estação das chuvas, fazendo correr novamente o rio Salgado, cujo leito se encontra com o do rio Jaguaribe pelo qual as águas chegam ao açude Castanhão.

Com o leito do Salgado cheio de margem a margem, o transporte das águas do rio São Francisco para o Castanhão ganha velocidade, sem perdas ao longo do caminho, tornando mais eficiente o seu transporte desde barragem do Jati.

Neste momento, todos os 20 metros cúbicos por segundo que estão sendo bombeados desde a última Estação Elevatória de Salgueiro para a barragem do Jati são desviados para o lado paraibano do Canal Norte do Projeto São Francisco.

Esse grande volume de água está enchendo as barragens da vizinha Paraíba, de onde é encaminhado para o Rio Grande do Norte.

Com o retorno das chuvas e estando o rio Salgado a correr outra vez em direção ao Castanhão, o MDR pode vir a dividir, outra vez, a oferta de água do Canal Norte – 10 metros cúbicos para o Ceará e igual volume para a Paraíba.

Há uma boa expectativa do governo do Ceará em relação à decisão do ministro Rogério Marinho, que, aliás, tem uma relação muito estreita com lideranças empresariais cearenses, destacando-se o presidente da Federação das Indústrias (Fiec), Ricardo Cavalcante, e Luiz Roberto Barcelos, ex-presidente da Associação Brasileira de Produtores Exportadores de Frutas (Abrafrutas) e sócio e diretor da Agrícola Famosa.