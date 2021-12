MME diz à Fiec que legislação para eólica offshore sairá em janeiro

Exclusivo! Em mensagem dirigida ao presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, informou que a proposta de consolidação da legislação para a implantação de projetos de geração de energia eólica “offshore” (dentro do mar) estará pronta na primeira quinzena do próximo mês de janeiro.

Logo após tomar conhecimento hoje, por meio desta coluna, das dificuldades existentes para a consolidação dessa legislação, prometida para o fim deste ano por Bento Albuquerque em sua recente visita à Fiec, Ricardo Cavalcante entrou em contato com o ministro, a quem é ligado por laços de amizade.

Em mensagem ao presidente da Fiec, o ministro anuncia que, “quanto à consolidação da legislação para a implantação de energia elétrica ‘offshore’ (com ênfase à eólica), participo que, durante o processo de aprovação, a Casa Civil e o Ministério da Economia apresentaram sugestões de aperfeiçoamento do documento."

“Acordou-se, então, que a proposta seria consolidada, a seis mãos, na primeira quinzena de janeiro de 2022. Tão logo tenha novas informações, compartilharei”, finaliza o ministro.