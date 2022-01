Evangelho de hoje 03/01 (Mt 4,12-17.23-25)

Naquele tempo, ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia. Deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galiléia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: 'Terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galiléia dos pagãos! O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz; e para os que viviam na região escura da morte brilhou uma luz.' Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo: 'Convertei-vos, porque o Reino dos Céus está próximo.' Jesus andava por toda a Galiléia, ensinando em suas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. E sua fama espalhou-se por toda a Síria. Levavam-lhe todos os doentes, que sofriam diversas enfermidades e tormentos: endemoninhados, epiléticos e paralíticos. E Jesus os curava. Numerosas multidões o seguiam, vindas da Galiléia, da Decápole, de Jerusalém, da Judéia, e da região além do Jordão.

Reflexão – “Luz de Deus para as nações”

Cumprindo o que diziam as escrituras, Jesus não se acomodava em nenhum lugar e procurava caminhar de acordo com o que os profetas haviam anunciado. Ele tinha consciência de que o povo vivia nas trevas do pecado e da morte e que a Sua missão era, justamente, a de levar a Luz de Deus para as nações. Assim sendo, Ele não tinha descanso e procurava fazer a vontade do Pai que era a de instalar o Seu reino aqui na terra. Deste modo, Jesus ensinava e pregava o Evangelho curando e libertando os cativos. Conclamava o povo à conversão, dizendo: “convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo”. O

reino dos céus é Ele mesmo, que ainda hoje nos atrai e quer nos tirar das trevas da ignorância. A conversão do nosso coração sugere uma mudança de mentalidade e de comportamento e requer como primeiro passo, a cura da nossa mentalidade mundana. O mundo nos oferece uma vida ilusória e passageira, por isso não temos constância nas nossas realizações. Jesus, ao contrário, quer nos dar uma vida duradoura e abundante e nos atrai para que sejamos primeiro do que tudo, curados (as) das nossas feridas e das nossas mazelas. A Palavra de Deus é a receita para que sejamos sarados (as) das nossas enfermidades. Firmados (as) nas Escrituras e curados pelo amor nós poderemos também, como Jesus, levar ao mundo a Luz de Deus até os confins da terra. – Você também vive segundo as Escrituras? – O reino de Deus já foi instalado no seu coração? – Você tem muitas feridas? – Jesus está a sua disposição para curá-lo (a) para que você leve a Sua Luz a todas as nações.

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO