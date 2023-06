Preço da tradicional cachaça cearense sobe 16,67% em uma semana

Subiu, e subiu com força, o preço da cachaça, um produto que tem a do Ceará e do cearense.

Na loja de uma rede de supermercado localizada na rua Joaquim Nabuco, na esquina com a Avenida Santos Dumont, um litro da cachaça “ouro” de uma marca tradicional e genuinamente cearense, que custava na semana passa R$ 18, está nesta quarta-feira, dia 14, custando R$ 21.

Uma majoração de 16,67%.

O consumidor faz uma pergunta: por que houve esse aumento no preço da cachaça, se o IBGE e seus índices de preços revelam inflação em queda no último mês de maio e, também, neste mês de junho?

Haveria, então, uma inflação do IBGE, em queda, e uma inflação real, em alta? Pode ser, pois no Brasil tudo pode.