Evangelho de hoje, 4ª feira, 14/06/23 (Mt 5, 17-19)

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: "Não penseis que vim abolir a Lei e os Profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade, eu vos digo: antes que o céu e a terra deixem de existir, nem uma só letra ou vírgula serão tiradas da Lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no Reino dos Céus. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no Reino dos Céus."

Reflexão - Deus quer salvar o mundo através do AMOR!

Jesus Cristo veio nos revelar a Lei do Amor que está inserido nos dez mandamentos, portanto, não veio abolir a Lei, mas, sim, nos dar a graça de vivê-la plenamente. A lei de Deus tem pleno cumprimento no Amor e é perfeita para a nossa alma e para a nossa vida. “Não penseis que vim abolir a lei e os profetas” “vim para dar-lhe pleno cumprimento”. Deus não muda o Seu Plano, o que era, é e sempre será. Portanto, não podemos ficar nos confundindo hoje com as falsas ideias de que os valores do passado não estão mais em voga, que o mundo é outro e que os costumes mudaram. Se percebermos, o que há dentro do coração do homem moderno é o mesmo anseio de felicidade e de eternidade de todos os tempos e nada dentro de nós mudou. O ser humano continua dependente dos valores que a Lei do Senhor propõe para ser feliz. O céu e a terra (visíveis) não acabarão até que o amor seja vivido pelos homens. Deus quer salvar o mundo através do AMOR e a prova disso é que Jesus Cristo veio entregar-se, foi crucificado, morreu, foi sepultado, mas ressuscitou por Amor. – Você é daqueles (as) que acham que certos valores já eram? – O que mudou no coração do homem? – O que significa para você a Lei do amor? – Você já consegue perceber a graça de Deus que age quando você pratica os Seus mandamentos?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária Mariana UM NOVO CAMINHO