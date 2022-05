Praia do Preá, Meca do kitsurfe, atrai turistas e investidores

Na manhã desta sexta-feira, 6, os vereadores da Câmara Municipal de Cruz, no Litoral Norte do Ceará, reúnem-se para ver e ouvir a apresentação que lhes fará o jovem empresário cearense Eduardo Juaçaba sobre o projeto do Vila Carnaúba, um empreendimento imobiliário que pretende, interagindo com a comunidade da Praia do Preá, onde está sendo construído, implantar um modelo ambientalmente sustentável que integrará a vida urbana com a natureza.

Entre os equipamentos comunitários previstos pelo projeto por meio de uma Parceria Público Privada a ser criada e desenvolvida está a instalação de uma Usina de Reciclagem de Resíduos Sólidos e uma Estação de Tratamento de Esgotos para beneficiar um consórcio de que deverão fazer parte as prefeituras municipais de Cruz, Jijoca de Jericoacoara, Acaraú e Camocim.

O Vila Carnaúba é a primeira fase do projeto. Ele tem área de 52 hectares, divididos em 150 lotes com até 250 metros quadrados cada um. Oitenta desses lotes já foram vendidos a estrangeiros dos Estados Unidos e Europa e a brasileiros de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Brasília e, também, do Ceará.

Eduardo Juaçaba – um carioca neto do famoso e saudoso médico cearense Haroldo Juaçaba e da também famosa artista plástica Eloísa Juaçaba – integra um grupo de 20 jovens empreendedores que lideram o projeto do Vila Carnaúba, entre os quais se incluem, também, Julio Capua, Miguel Pinto Guimarães, Bruno De Paoli, Christian Bendixen e Frederico Ferreira.

Eles se uniram em torno de um projeto que, além da Vila Carnaúba, pretende construir, na mesma área, um hotel de categoria cinco estrelas para hospedar milhares de amantes estrangeiros do kitesurf, que consideram a Praia do Preá o melhor local do mundo para a prática desse esporte.

Esse público-alvo é de alta renda e é integrado, em sua maioria, por profissionais das áreas financeira e de tecnologia no Brasil e no exterior.

Em conversa ontem, quinta-feira, 5, com esta coluna, Juaçaba adiantou que as 150 casas que ocuparão os 150 lotes em que a área foi dividida terão 20 diferentes modelos arquitetônicos de residências, “todos integrados ao ambiente natural da Praia do Preá e todos privilegiando o uso de madeira certificada”.

Nesse sentido, os empreendedores já mantiveram contato com o Polo Moveleiro de Marco, na região Norte do Ceará, onde se desenvolve um projeto de florestamento com eucaliptos próprios para a indústria de móveis. A ideia é que todas as 150 casas a serem construídas na Vila Carnaúba tenham móveis produzidos pelo Polo de Marco.

AD2M CELEBRA 26 ANOS HOJE

Uma das melhores empresas cearenses do setor, a AD2M celebra nesta sexta-feira 26 anos de atuação no disputado e cada vez mais seletivo mercado da comunicação, com uma carteira de mais 1 mil clientes atendidos em vários estados, com atuação no Brasil e no exterior.

A empresa festeja ainda a conquista da conta regional da rede Boticário, expandindo o atendimento ao cliente para os estados da Paraíba, Rio Grande do Norte, Maranhão e Piauí, além do Ceará, que já atendia.

Dirigida pelos sócios Apolônio Aguiar, Djane Nogueira e Mauro Costa, a agência oferece um amplo portfólio de serviços, acumulando experiências exitosas em projetos de comunicação para os mercados privado, público e terceiro setor.

A AD2M é referência no mercado local e nacional com serviços de assessoria de imprensa, consultoria em comunicação, publicações especializadas, treinamento de porta-vozes (media training), monitoramento de mídia e marketing digital.

CORPVS SEGURANÇA ATUALIZA SISTEMAS

Viajaram aos Estados Unidos os irmãos e sócios Carlos Guálter e Gaudêncio Lucena, que comandam a empresa cearense Corpvs Segurança.

Eles visitam fornecedores de equipamentos e sistemas de segurança eletrônica e rastreamento veicular avançado. Na pauta de suas reuniões, consta a aquisição de equipamentos e softwares com a finalidade de manter a vanguarda tecnológica do setor no Brasil.

A dupla também celebra a assinatura de contrato de rastreamento veicular com tecnologia de telemetria avançada, por meio da filial paulista da Corpvs, com a CTG - Companhia de Transporte de Gás, atendendo dessa forma toda a frota do cliente.