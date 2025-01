Porto do Pecém bate recordes na movimentação de carga

Porto do Pecém fecha 2024 com crescimento de 13% e novos recordes

Uma boa notícia! O Porto do Pecém fechou o ano de 2024 com grandes números: foram movimentadas 19,6 milhões de toneladas, um aumento de 13% em comparação com 2023 (17,3 milhões de toneladas). Atracaram 96 navios a mais que no ano anterior.

O Porto do Pcém registrou ainda novo recorde na movimentação de contêineres, alcançando a marca de 555 mil, um aumento de 15% em relação a 2023 (482.930 contêineres).

No balanço doe 2024, outro destaque foi a movimentação de granéis sólidos, que cresceu 21%. Dentro do segmento, a carga de minério de ferro ultrapassou as 5,3 milhões de toneladas. Desse total, 600 mil toneladas foram exportadas para a China.

“Foi um ano muito especial, o segundo melhor ano da história do Porto do Pecém. Pela primeira vez, ultrapassamos a marca de meio milhão de contêineres. Tivemos um bom desempenho no setor de granéis sólidos, retomando a exportação de minério de ferro para a China. Vamos provando que nosso terminal é robusto e que nosso time é comprometido. Tudo isso é resultado do trabalho dos nossos colaboradores, do apoio dos nossos operadores portuários, parceiros e da confiança dos nossos clientes”, destaca André Magalhães, diretor comercial do Complexo do Pecém.

Na carga solta, o crescimento foi de 3,3%, um total de 3.782.971 toneladas. Destaque para o setor de siderurgia, com 728.412 toneladas, um crescimento de 18,5% em comparação com 2023. A exportação de granitos também cresceu, com um aumento de 32%, totalizando 43 mil toneladas. Além disso, os fertilizantes registraram um expressivo aumento de 181%, totalizando 35 mil toneladas.

“Esse crescimento só foi possível pela flexibilidade e grande capacidade do nosso terminal. Tivemos o recorde de movimentação em um único navio, o MSC Mariagrazia, com mais de 7 mil TEUs em uma única operação. Nossas operações são eficientes e seguras e, por isto, nossa expectativa é seguir nesse bom crescimento em 2025”, prospecta Roberto de Castro, diretor de operações do Complexo do Pecém.

Projetos estratégicos

O ano de 2024 também foi importante na consolidação do Hub de Hidrogênio Verde. Além da sanção pelo presidente Lula do Marco Legal do Hidrogênio de Baixo Carbono no Porto do Pecém, André Magalhães destaca que foram assinados três novos pré-contratos para produção de H2V com a Voltalia, a FRV e a Fuella AS. Só esses projetos somam investimentos da ordem de R$ 15 bilhões.

“Além disso, assinamos dois contratos na área de óleo e gás: um novo terminal greenfield de combustíveis com a Dislub/TMB, com início de operações em 2027; e outro terminal greenfield para armazenagem e distribuição de GLP com a Supergasbras e Ultragaz, com início previsto para 2028, que está aguardando análise e aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE)”, complementa Roberto de Castro.