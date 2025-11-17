Diário do Nordeste
Por unanimidade, Camarão BR reelege Cristiano Maia à presidência

Aconteceu na sexta-feira, 14,durante a Feira Nacional do Camarão, em Natal.

Egídio Serpa
Legenda: Diretores da Camarão BR celebraram a reeleição de Cristiano Maia (terceiro da fila à direita) em jantar em Natal
Foto: Divulgação
Por unanimidade, o empresário cearense Cristiano Maia foi reeleito presidente da Camarão BR, principal entidade corporativa do setor da carcinicultura brasileira. Ela reúne os principais criadores de camarão do país, a começar pelo seu próprio presidente, que é o maior de todos, com fazendas de produção no Rio Grande do Norte e no Ceará. 

A reeleição de Cristiano Maia aconteceu na sexta-feira passada, 14, em Natal, coincidindo com a Feira Nacional do Camarão, a Fenacam, que se realizou na capital potiguar. 

Após a assembleia eleitoral, os associados da Fenacam reuniram-se em jantar, durante o qual enalteceram as qualidades de liderança de Cristiano.

Segundo Tom Prado, sócio e CEO da Itaueira Agropecuária, que também produz camarão no Rio Grande do Norte, o presidente da Camarão BR “tem marcado sua gestão por presença constante em Brasília, representando a entidade e mais a Associação Brasileira da Indústria do Pescado (Abipesca), da qual é vice-presidente, e o Instituto Pensar Agro, que dialoga diretamente com a Frente Parlamentar do Agro (FPA, e junto ao Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA), desenvolvendo uma atuação fundamental na defesa dos interesses do setor junto às altas autoridades do governo brasileiro”. 

Prado destacou, ainda, a atuação empresarial de Cristiano Maia, “cujas empresas têm investido bastante na agregação de novas tecnologias e na oferta de insumos de qualidade comprovada, além de sua própria dedicação junto aos governos estaduais em favor da desburocratização e da desoneração fiscal; ele é um líder presente”. 

