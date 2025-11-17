Por unanimidade, Camarão BR reelege Cristiano Maia à presidência

Por unanimidade, o empresário cearense Cristiano Maia foi reeleito presidente da Camarão BR, principal entidade corporativa do setor da carcinicultura brasileira. Ela reúne os principais criadores de camarão do país, a começar pelo seu próprio presidente, que é o maior de todos, com fazendas de produção no Rio Grande do Norte e no Ceará.

A reeleição de Cristiano Maia aconteceu na sexta-feira passada, 14, em Natal, coincidindo com a Feira Nacional do Camarão, a Fenacam, que se realizou na capital potiguar.

Após a assembleia eleitoral, os associados da Fenacam reuniram-se em jantar, durante o qual enalteceram as qualidades de liderança de Cristiano.

Segundo Tom Prado, sócio e CEO da Itaueira Agropecuária, que também produz camarão no Rio Grande do Norte, o presidente da Camarão BR “tem marcado sua gestão por presença constante em Brasília, representando a entidade e mais a Associação Brasileira da Indústria do Pescado (Abipesca), da qual é vice-presidente, e o Instituto Pensar Agro, que dialoga diretamente com a Frente Parlamentar do Agro (FPA, e junto ao Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA), desenvolvendo uma atuação fundamental na defesa dos interesses do setor junto às altas autoridades do governo brasileiro”.