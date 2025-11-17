Data Centers no Pecém: montanha de dinheiro e energia nova

São impressionantes os números relativos aos cinco Data Centers que, se tudo der certo – isto é, se o Ibama licenciar, se houver água e energia disponíveis -- serão implantados na geografia da Zona de Processamento para Exportação (ZPE), que integra o rol de ativos da Companhia do Desenvolvimento do Complexo Industrial e Portuário do Pecém. O total de investimentos chega ao topo de um Evereste do tamanho de R$ 457 bilhões. Não é invenção da Inteligência Artificial, pois esse volume de dinheiro – e dinheiro privado, é preciso ser dito -- é o que os jornais de rodo o país têm divulgado nos últimos dias.

E a fonte da informação é insuspeita: o Conselho Nacional das ZPEs, que, há poucos dias, em Brasília, analisou demoradamente, e aprovou por unanimidade, os cinco projetos, todos eles atraídos pela Casa dos Ventos, do empresário cearense Mário Araripe, que lhes fornecerá a energia renovável para o seu funcionamento.

Detalhe: essa energia terá de ser nova, ou seja, os Data Centers não poderão usar energia renovável já existente. Isto significa que a Casa dos Ventos implementará, na velocidade do frevo, seus projetos de geração de novos parques solares e eólicos, um deles, em andamento, localizado aqui no Ceará, mais precisamente na Chapada da Ibiapaba.

Uma fonte que acompanha de perto o andar dessa valiosa e disputadíssima carruagem de Tecnologia da Informação revela que, só para atender ao Data Center da chinesa Byte Dance, dona do TikTok, a Casa dos Ventos investirá, na primeira fase do projeto, entre R$ 4 bilhões e R$ 5 bilhões para gerar e entregar a energia renovável de que ele necessitará para a sua operação. Outro detalhe: os Data Center são consumidores intensivos de energia elétrica. O consumo de água, por sua vez, graça às novas tecnologias, será bem menor do que é hoje.

Noves fora os incríveis valores financeiros desses empreendimentos, que, quando concluídos e em operação, ajudarão o crescimento do PIB cearense, como estimam as autoridades do governo estadual, deve ser salientado o esforço da Casa dos Ventos de buscar parceiros estrangeiros para investimentos no Ceará. Isto revela, digamos assim, o compromisso bairrista do seu fundador e sócio majoritário, algo que se revelou desde quando o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA, decidiu instalar em Fortaleza sua primeira e única unidade fora de São José dos Campos: os engenheiros da empresa de Mário Araripe são 95% oriundos do ITA.

SHOPPING EUSÉBIO SERÁ AMPLIADO DE NOVO

Novidade! O Shopping Eusébio está anunciando mais uma expansão e, ao mesmo tempo, a construção de uma torre empresarial. Os dois empreendimentos absorverão investimento de R$ 90 milhões.

A nova expansão, que agregará mais 30 novas operações, ou seja, novas lojas, estará pronta e será inaugurada em agosto do próximo ano. A expansão inclui ainda novas âncoras, área gourmet e praça de eventos, segundo informa Régis Ximenes, diretor comercial do shopping.

Ele também adiantou que as vendas das salas da nova torre, denominada Torre Eusébio, iniciadas em 31 do último mês de outubro, já ultrapassaram a marca de 40%.

“É um empreendimento ousado, que combina modernidade, tecnologia e sustentabilidade. Estamos a crescer com a cidade de Eusébio”, como diz Régis Ximenes, diretor comercial.

