Polonesa recebe primeiro de 3 jatos E 195-E2 da Embraer

Maior empresa aérea da Polônia, a LOT Polish Airlines recebeu ontem o primeiro E195-E2 da Embraer, menos de três meses após assinatura do acordo de compra. A primeira das três aeronaves acordadas com a empresa de leasing Azorra iniciará operação em breve.

O objetivo da POT Polish é adicionar o E2 à sua frota para aumentar a flexibilidade operacional e acomodar a expansão da sua malha aérea. Em linha com o compromisso da companhia aérea polonesa com a sustentabilidade, o E195-E2 oferece 12,5% menos consumo de combustível e emissões e é significativamente mais silencioso do que seu concorrente direto. A expectativa é que todas as aeronaves sejam entregues até o próximo mês de outubro.



“Vinte anos após a entrega do primeiro Embraer E170, a frota da LOT Polish Airlines será ampliada com três aeronaves E195-E2. Com esses jatos, aumentaremos a frequência de voos para cidades europeias selecionadas, oferecendo alto nível de conforto aos passageiros em uma frota de última geração. A chegada de novas aeronaves de baixas emissões também faz parte da implementação da nossa estratégia ‘Destino ECO’. A LOT Polish Airlines é uma das maiores operadoras da Embraer na Europa atualmente. Estamos entusiasmados em receber estes jatos modernos e convidamos nossos passageiros a viajarem conosco", diz Michał Fijoł, presidente do Conselho de Administração da LOT Polish Airlines.



“Damos as boas-vindas à nossa longeva parceira LOT ao programa E2 exatos vinte anos depois deles receberem o primeiro E170, tornando-se o cliente-lançador global dos E-Jets. A LOT é a 17a operadora do E2 e, nos últimos dois anos, o número de clientes E2 praticamente dobrou, crescendo 88%. Em conjunto com nossos parceiros da empresa de leasing Azorra, temos orgulho em entregar o jato em tempo recorde para atender às necessidades de nossos clientes. Esperamos continuar nossa parceria com a LOT, incluindo novas oportunidades para o E2 - o jato mais eficiente em termos de combustível, mais silencioso e com menor custo operacional no segmento de small narrow-body”, destaca Arjan Meijer, Presidente e CEO da Embraer Aviação Comercial.



A LOT foi a primeira operadora dos E-Jets, lançados em 2004. O primeiro voo comercial, em 17 de março de 2004, foi realizado por um E170, entre Varsóvia (Polônia) e Viena (Áustria). O voo de 85 minutos e 520 km marcou o início do grande sucesso da nova família de jatos da Embraer; o 1.800º E-Jet do programa, um E195-E2, foi entregue a um cliente em maio deste ano.