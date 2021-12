Polícia Federal recebe o primeiro de dois aviões E175

Em cerimônia realizada na manhã desta quinta-feira, 9, no hangar da Coordenação de Aviação (CAV), em Brasília, a Polícia Federal celebrou a chegada do primeiro de dois jatos E175, que começará a operar em breve no país.

O segundo jato do modelo E175 deverá ser entregue pela Embraer à Polícia Federal em 2022.

“A introdução do E175, um jato moderno e eficiente, permitirá ampliar ainda mais o escopo das nossas principais missões, como o deslocamento de agentes para operações de combate ao crime organizado, transferência de detentos, movimentação de equipamentos e cargas”, disse o Diretor-Geral da Polícia Federal, Paulo Gustavo Maiurino, presente ao evento.

A parceria entre Embraer e Polícia Federal tem mais de 15 anos, desde a entrada em operação dos dois jatos ERJ 145, em 2006, ambos ainda em operação na Polícia Federal.

Assim como as aeronaves atuais, o E175, poderá servir também de apoio às demais forças de segurança do país, sendo um ativo que incrementa não apenas as operações da Polícia Federal, mas de toda a esfera de segurança pública do Governo Federal.

“Estamos orgulhosos com a escolha da Polícia Federal de operar o jato E175, que será a maior aeronave no país utilizada no âmbito da segurança pública, garantindo mais capacidade no transporte de passageiros, cargas, além de aumentar o alcance de voo, o que amplia o leque de missões que a Polícia Federal poderá realizar”, disse Jackson Schneider, Presidente e CEO da Embraer Defesa e Segurança.

Por se tratar de uma aeronave que operou previamente no Reino Unido antes de ser entregue à Polícia Federal, o E175 passou por inúmeras adequações na OGMA, uma empresa do Grupo Embraer, em Portugal, onde recebeu toda manutenção para retorno à operação, atualização para cumprimento dos requisitos operacionais do Brasil, além de uma nova pintura.