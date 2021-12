Evangelho de hoje 09/12 (Mt 11, 11-15)

Naquele tempo, disse Jesus à multidão: "Em verdade eu vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no Reino dos Céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o Reino dos Céus sofre violência, e são os violentos que o conquistam. Com efeito, todos os profetas e a Lei profetizaram até João. E se quereis aceitar, ele é o Elias que há de vir. Quem tem ouvidos, ouça."

Reflexão – “Somos os profetas deste novo tempo”

João Batista foi o maior entre todos os homens que já nasceram, no entanto, Jesus nos revela que maior ainda do que ele é todo aquele (a) que possui o reino dos céus. Apesar de sofrer a violência da mentalidade do mundo que lhe é contraditória, o reino dos céus é conquistado justamente por aqueles (as) que são violentos (as), isto é, se opõem ao modo de pensar e julgar pregado pelos que são do mundo. O mundo em que vivemos nos ensina a pensar e agir completamente diferente do que prega o Evangelho de Jesus. Todos nós podemos, então, fazer uma avaliação para saber se já conquistamos de verdade o reino dos céus, examinando os nossos pensamentos e ações para perceber se estamos ou não em conformidade com os valores evangélicos. Com efeito, se estivermos seguindo a cartilha do mundo e pondo em prática o que ele nos orienta, podemos nos considerar covardes e pusilânimes, porque ainda não assumimos o reino dos céus. Precisamos ser os novos João Batista, ter como ele um espírito desbravador. Ele foi o último profeta do Novo Testamento e veio com o mesmo espírito precursor de Elias abrir para o povo um caminho de conversão e preparar este povo para ser batizado e aceitar a Salvação de Jesus. Somos os profetas deste novo tempo e, como eles, somos, a cada momento convocados a bradar ao mundo que a Salvação vem do Senhor. – Você tem medo de enfrentar o contraditório? – Você defende os valores evangélicos? – Como é a sua reação diante de pessoas que negam a Palavra de Deus? – Você é Maria vai com as outras ou assume o seu papel de propagador do Evangelho? – Você já conquistou o reino de dos céus?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO