Hidrogênio Verde: o profissionalismo do Governo do Ceará

Inegável é o protagonismo do Ceará, de seu governo, de seus empresários e de sua academia no esforço para tornar este estado o principal Polo de Produção de Hidrogênio Verde do Brasil.

Uma grande prova de que o Ceará palmilha o caminho certo foi o workshop realizado ontem no Centro de Eventos – reunindo todas as 12 empresas que celebraram Protocolo de Intenção para a produção de H2V no Complexo do Pecém e as que ainda o celebrarão e, também, as que produzem energias renováveis “onshore” e as que o produzirão “offshore” – com todos os setores da administração pública estadual que têm a ver com o assunto.



Mais do que isso: é demonstração de que a governança estadual se tornou profissional.

Por exemplo: o economista Célio Fernando, secretário Executivo de Inovação da Casa Civil do Palácio da Abolição, que lidera essa concertação, não é homem do governo, mas do mercado, emprestando sua competência a um projeto prioritário que ajudará a economia cearense a dar um salto de qualidade em muito pouco tempo.

Na grande e inédita reunião de ontem, revelou-se, de modo transversal, que, além do H2V, o Ceará pode tornar o Brasil autossuficiente na produção de fertilizantes, livrando-se da importação desse insumo, essencial para a agricultura do país.

Aqui no Ceará, na geografia de Itatira, a usina de urânio de Itataia tem o fosfato de que o país precisa. Falta explorá-lo.

No workshop de ontem, estavam presentes as empresas Indústrias Nucleares do Brasil e Galvani Fertilizantes, que, consorciadas, aguardam a licença ambiental para iniciar a extração do urânio fosfatado de Itataia. Eis aí outra frente de negócios que se abre no Ceará.

De agora em diante, como disse o secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Maia Júnior, o desafio, aqui e agora, é preparar a “estrutura de talentos, para o que temos uma rede de universidades liderada pela UFC, uma centena de faculdades e mais 34 unidades do IFCE”.

Maia está certo de que o futuro do Ceará é muito promissor, porque “um dos requisitos já temos, que é a inserção internacional por meio da sociedade do Porto do Pecém com o Porto de Roterdã”.

Outro requisito – lembrou ele – é o fato de que, depois da gestão de nove governadores, o Governo do Estado “mantém o mesmo modelo de administração das contas públicas, que seguem muito equilibradas; o mesmo compromisso de honrar os contratos; e o mesmo foco no crescimento social e econômico do Ceará.”

Então, que venham as grandes empresas que tornarão realidade o sonho do Hub do H2V do Ceará. E elas já estão chegando.

FALTAM PROFISSIONAIS NA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Esta coluna chama atenção para o que se segue:

Na reunião promovida pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) com o presidente Jair Bolsonaro, na última terça-feira, em Brasília, foi revelado que há no Brasil, hoje, um déficit de 200 mil vagas de profissionais da área da Tecnologia da Informação (TI).

São, por exemplo, desenvolvedores de sistema que não existem disponíveis no Brasil. Os que existem estão empregados, ganhando muito bem, inclusive aqui no Ceará.

Diante desse déficit, que é preocupante, o Banco BTG Pactual decidiu criar uma universidade exclusivamente para formar esses profissionais. Ela será instalada em São Paulo, mas o próprio banco já anunciou que fará uma rede delas em várias cidades brasileiras.

Seria bom que o governo do Ceará já procurasse o BTG para tratar da instalação de uma dessas escolas aqui em Fortaleza.

UM BANCO DIGITAL PASSA O ITAÚ

Um banco – o Nubank – fundado há oito anos tornou-se ontem o maior banco da América Latina, com 48 milhões de clientes no Brasil, México e Colômbia.

Seu valor de mercado, hoje, no dia do lançamento de suas ações na Bolsa de New York, é de US$ 41,5 bilhões – mais do que vale o Itaú (US$ 47,5 bilhões).

O Nubank foi fundado no Brasil, onde seu criador, David Velez, graduado na Universidade de Stanford, na Califórnia, irritou-se com o excesso de burocracia para a abertura de uma conta bancária.

Hoje, essa fintech age como banco de pagamentos Lê-se no seu site:

“O Nubank é uma fintech que desenvolve soluções simples, seguras e 100% digitais para sua vida financeira. Hoje, é o maior banco digital independente do mundo e conta com mais de 40 milhões de clientes em todos os 5.570 municípios do Brasil. Não tem anuidade, nem taxa de manutenção”.

E assim caminha a humanidade.

LOJISTAS DE FORTALEZA CONFRATERNIZAM HOJE

Hoje, à noite, no La Maison, os empresários do varejo associados à Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza confraternizam-se quase dois anos depois de ficar distantes um do outro por causa da pandemia da Covid-19.

Com todos os cuidados impostos pelas autoridades sanitárias do Estado, a CDL Fortaleza, presidida pelo incansável Assis Cavalcante, sócio com seus filhos da rede de lojas Ótica Visão, aproveita o momento pré-natalino para entregar o Troféu Iracema, conferido ao Lojista do Ano de 2020 e de 2021.

O de 2020 é Waldemir Rolim, dono da rede Top Móveis; o de 2021 é Gerardo Albuquerque, da rede de supermercados Center Box.

Estarão presentes representantes de CDLs de outros municípios do Ceará.