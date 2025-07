Plantas ornamentais: burocracia atrasa exportações cearenses

Maior exportadora brasileira de plantas ornamentais, a cearense NaturAyo, do empresário Marcos Castro, está sendo vítima do excesso de burocracia do serviço público brasileiro.

No último domingo, 6, a empresa deixou de exportar um contêiner de 20 pés cheio de belos cactus sem espinho, mas isto foi só mais um obstáculo que a empresa vem enfrentando nos últimos meses.

Marcos Castro reclama da morosidade do Ibama e, também, do excesso de detalhes da Receita Federal.

“Um dos nossos contêineres passou uma semana para ser embarcado; outro passou duas semanas e o terceiro não foi embarcado, ficou no chão por culpa da burocracia. Para quem quer empreender, chega a ser desanimador”, reclamou ele.

Castro disse à coluna que os floricultores cearenses estão consolidando sua vocação exportadora, mesmo enfrentando a concorrência da China, da Tailândia e das Filipinas.

“Os chineses, que não têm Ibama, estão ampliando sua produção e suas exportações. Eles plantam, colhem, fiscalizam e exportam na velocidade do raio. Aqui, o empresário tem de enfrentar cada vez mais difíceis obstáculos. Estamos sofrendo horrores. E o que mais nos atrapalha, o que mais nos deixa irritados é a falta de regras claras. Uma hora é assim, outra hora é assado”, lamentou ele, que expôs seu drama, também, para um grupo de 20 empresários do agro cearense com os quais se reuniu ontem.

Ele disse que sua empresa quer adequar-se às regras da fiscalização do Ibama e faz tudo neste sentido, “mas as regras mudam sem qualquer aviso prévio”.

Marcos Castro pedirá ajuda à Federação da Agricultura e Pecuária (Faec), cujo presidente, Amílcar Silveira, já está informado a respeito.