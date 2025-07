Rede Assaí oferece 230 vagas em suas lojas no Ceará

A rede atacadista Assaí está com cerca de 230 vagas abertas para atuar nas lojas no estado do Ceará. Todas as posições de trabalho são elegíveis a pessoas com deficiência e abrangem diferentes áreas operacionais.

Entre as principais oportunidades oferecidas estão vagas para o cargo de Operador(a) de loja e Operador(a) de caixa. Osssados devem se inscrever diretamente no banco de talentos da região, pelo link: https://assai.com.br/trabalheconosco. Para o cadastro, é necessário ter em mãos CPF, número de telefone, mais de 18 anos, ensino médio completo e contar com um endereço de e-mail atualizado.

O processo seletivo será realizado com etapas presenciais e online. A empresa oferece remuneração e pacote de benefícios compatíveis com o mercado e possui, também, um plano estruturado de carreira, com investimentos constantes em capacitação e no desenvolvimento profissional de seus(suas) colaboradores(as) em todo o país.