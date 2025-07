Samaria Rações dobra produção para atender demanda dos Pets

Boas notícias! O empresário cearense Cristiano Maia, líder de um grupo empresarial – o Samaria – que atua na indústria, na construção pesada, na agricultura, na pecuária e na carcinicultura – deu as costas para qualquer dificuldade causada pelas políticas fiscal e monetária. Os problemas do governo interessam-lhe, máxime os relacionados à economia, mas interessam-lhe mais seus problemas, os de suas empresas e os dos seus mais de 3 mil colaboradores espalhados pelos seus empreendimentos no Ceará, no Rio Grande do Norte e em Pernambuco.

“É impressionante a velocidade com que tem crescido, no Ceará e no Nordeste, o consumo de ração para animais, seguindo o que se passa no mercado nacional. No que tange ao mercado cearense, não chega a surpreender esse crescimento no setor da carcinicultura, que avança quase em progressão geométrica. Esse avanço levou-nos, também, à decisão de ampliar as instalações das duas fábricas da Samaria Rações em Fortaleza e em Goiana. A criação de camarão no Ceará e nos outros estados do Nordeste, nossa principal área de atuação, tende a crescer mais com a próxima abertura do mercado britânico, e isto exigirá uma maior oferta de ração. Estamos, pois, bem antenados com o que se passa no mercado consumidor dos nossos produtos e, simultaneamente, adiantando os projetos de crescimento do nosso negócio”, expõs Cristiano Maia, que adicionou mais uma informação