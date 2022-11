Planejamento terá mais força e prestígio no governo Elmano Freitas

Esta coluna apurou de fontes muito bem-informadas, com trânsito livre no Palácio da Abolição, que a Secretaria do Planejamento e Gestão (Seplag) assumirá, a partir de primeiro de janeiro do próximo ano, um protagonismo maior do que tem hoje.

Trata-se da pasta que controla o dinheiro arrecadado pela Secretaria da Fazenda.

Tradicionalmente, seu titular é invejado pelos demais secretários porque tem a força e o prestígio de quem libera os recursos para todos os programas e projetos, sendo por isto mesmo um polo de atração dos mais díspares interesses dos políticos, máxime dos prefeitos municipais.

Pois bem, esta coluna obteve a informação de que, para o comando da Seplag na gestão do governador eleito Elmano Freitas, o escolhido será (ou já o foi) alguém reconhecidamente competente e, ao mesmo tempo, duro na repartição das verbas.

“Será uma pessoa com a experiência, a vivência e a provada expertise da administração pública”, disse a fonte, acrescentando:

"Poderá haver uma boa surpresa no anúncio do novo titular da Seplag".

A Seceretaria do Planejamento e Gestão integrará o que já é chamado de núcleo duro da área de economia do futuro governo, do qual fazem parte a Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho e seus organismos vinculados, a começar pela CIPP S/A, que administra o Complexo Indstrial e Portuário do Pecém, a ZPE do Ceará e as sectetarias executivas de Indústria, Comércio, Agronegócio, Tecnologia e Inovação.