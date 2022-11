Sebrae lançará sábado Agenda do Desenvolvimento do Cariri

Sábado, 9, em Barbalha, o Sebrae-Ceará promoverá o lançamento da Agenda do Desenvolvimento do Cariri, uma proposta de desenvolvimento econômico regional sustentável para os próximos 10 anos.

O evento será transmitido pelo Canal do Sebrae-CE no YouTube.

A Agenda de Desenvolvimento do Cariri foi elaborada por lideranças empresariais, políticas e do terceiro setor representando 11 municípios da região, as quais participaram das ações do Programa Líder - Liderança para o Desenvolvimento Regional, promovido pelo Sebrae-Ceará.

Durante a elaboração da proposta, foram debatidos temas diversos relacionados ao desenvolvimento regional e à construção de uma agenda de projetos e ações indicados pelos participantes como prioridades para transformar o Cariri num polo de oportunidades, conexões e sustentabilidade.

O Programa Líder é uma iniciativa do Sebrae-CE com o objetivo de despertar as lideranças e organizações municipais do Cariri para a importância do desenvolvimento regional.

Ele envolve ações de mobilização, qualificação e integração de líderes, o alinhamento das demandas e a convergência das políticas públicas e empreendimentos privados para a criação de um ambiente favorável ao desenvolvimento do Cariri, com foco no fortalecimento dos pequenos negócios e a consequente dinamização da economia.