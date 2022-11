Projeto Construindo o Saber, da Apodi, forma nova turma

Promovido pela Companhia de Cimento Apodi com o apoio da Associação das Empresas do Complexo do Pecém (AECIPP) e do Sesi-Ceará, o projeto Construindo o Saber formou sábado, 5, mais uma turma de 37 alunos, todos residentes na Pecém, onde ele se realizou pela primeira vez.

Iniciado em 2018, o projeto formou cinco turmas de alunos até 2021 em Quixeré, sendo três de ensino médio e duas de ensino fundamental, com mais de 300 participantes que conseguiram concluir os estudos e diplomar-se, como informa a gerente de Desenvolvimento Organizacional e Sustentabilidade da Apodi, Gisele Sestren.

A solenidade de formatura da nova turma foi realizada no campus da IFCE em Pecém.

Na ocasião, a Academia Sinfônica do Pecém, integrada por crianças da região, fez sua primeira apresentação para os formandos. A academia foi criada pela AECIPP, com patrocínio das empresas Cimento Apodi, Tecer e Aço Cearense.

A turma do Projeto Construindo o Saber é formada por moradores de comunidades e colaboradores da cimenteira. Os alunos concluíram os estudos do Ensino Fundamental e Médio, oferecidos gratuitamente pelo projeto por meio do ensino do “Nova EJA EAD”, com aulas da Educação de Jovens e Adultos.

As aulas do projeto foram iniciadas em setembro do ano passado de forma virtual, devido às restrições sanitárias impostas pela pandemia da Covid-19. Os encontros presenciais foram retomados em maio deste ano, na sede da fábrica da Cimento Apodi no Pecém.

“Nós parabenizamos a cada aluno por essa conquista e temos orgulho de fazer parte desse momento, que está ajudando a transformar o futuro”, disse a gerente de Desenvolvimento Organizacional e Sustentabilidade, Gisele Sestren.