Evangelho de Hoje, 3ª feira, 08/11 (Lc 17, 7-10)

Naquele tempo, disse Jesus: "Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe, quando ele volta do campo: 'Vem depressa para a mesa?' Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: 'Prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo; depois disso tu poderás comer e beber?' Será que vai agradecer ao empregado,porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós: quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: 'Somos servos inúteis; fizemos o que devíamos fazer'.

Reflexão - Servos por amor

O verdadeiro servo faz o que tem de fazer e não espera por gestos de gratidão nem tampouco ser recompensado com regalias pelo seu serviço! É isso que Jesus nos conscientiza neste Evangelho! Todos nós percebemos que a nossa humanidade tem tendência a querer descanso, mordomia e vida fácil! E, na maioria das vezes quando desempenhamos um bom trabalho, uma missão proveitosa ou mesmo a nossa obrigação diária, entendemos que já fizemos muito e, por isso, então, devemos ser elogiados, exaltados, por tudo que foi perfeitamente executado. Jesus, porém, nos dá ciência de que somos servos inúteis porque fazemos a nossa obrigação e, enquanto servos, teremos sempre algo a concretizar. Assim, Ele nos exorta a permanecer fiéis no nosso posto, fazendo tudo por amor e acolhendo as graças que caem sobre nós a todos os momentos enquanto trabalhamos na construção do reino. Todo servo fiel recebe a sua cota de alegria e regozijo pela missão desempenhada e não fica esperando presentes especiais para si. Somos considerados servos inúteis enquanto fizermos somente o que é da nossa obrigação. Precisamos entender que a recompensa que teremos pelas nossas ações de justiça nos serão concedidas no céu, quando tivermos alcançado a vida plena. Enquanto prestamos algum serviço ao reino de Deus, aqui na terra, nós o devemos realizar como parte da nossa condição de servos e de servas fiéis e não para receber honrarias ou esperar elogios. Desse modo, Jesus nos diz: " quando vocês tiverem feito tudo o que vos mandaram, dizei: "somos servos inúteis: fizemos o que devíamos fazer!" A fé em Jesus nos faz ser Seus servos de coração contrito, na certeza de que, se não conseguimos fazer tudo o que é necessário, pelo menos o nosso empenho, o nosso zelo, as nossas perseveranças dão a amostra de que somos operários e operárias fiéis do reino dos céus e que já recebemos o nosso salário. Jesus Cristo deu a vida por todos nós, portanto, Ele é o nosso Senhor! - Quando presta algum serviço no reino de Deus você espera elogios? - Você fica triste quando não comentam a sua atuação positivamente? - Quando é chamado (a) para algum ministério ou trabalho na comunidade você vai de boa vontade ou a contragosto? - Você acha que já está fazendo muito e que já precisa descansar?

Helena Colares Serpa - COMUNIDADE CATÓLICA MISSIONÁRIA MARIANA UM NOVO CAMINHO