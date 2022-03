PIB do Brasil surpreende e sobe 4,6% em 2021, diz IBGE

Foi frustrante para a oposição e, ao mesmo tempo, uma injeção de ânimo para quem trabalha e produz neste país a informação, divulgada ontem pelo IBGE, segundo a qual o PIB brasileiro no difícil ano passado de 2021 fechou em 4,6%, o que recuperou as perdas de 2020, quando o Produto Interno Bruto teve uma queda de 3,9% causada pela pandemia da Covid-19.

No quarto trimestre – outubro novembro e dezembro – de 2021, quando todos os economistas apostavam num crescimento de apenas 01%, a economia brasileira registrou incremento de 0,5%, superando todas as mais otimistas expectativas.

O PIB brasileiro é equivalente a R$ 8,7 trilhões.

De acordo com o IBGE, o PIB per capita bateu, no ano passado, no patamar de R$ 40.688,00, o que significa um aumento de 3,9% em comparação a 2020, quando encolheu 4,6%.

De onde veio esse crescimento em 2021? Segundo o IBGE, veio dos setores de serviços (+ 4,7%) e da indústria (+4,5%).