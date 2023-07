Petrobras tem primeira mulher negra no comando de uma refinaria

Jean Paul Prates, presidente da Petrobras, deu posse ontem, quarta-feira, 26, em Mauá (SP), à nova gerente geral da Refinaria de Capuava (Recap), Márcia Cristina Andrade, primeira mulher a ocupar a função desde a inauguração da unidade industrial, em 1954.

O evento contou também com a presença de William França, diretor de Processos Industriais e Produtos, Clarice Coppetti, diretora de Assuntos Corporativos, Rosangela Buzanelli, integrante do Conselho de Administração da companhia e eleita pelos empregados, Deyvid Bacelar, coordenador da Federação Única dos Petroleiros (FUP), além de representantes do poder público dos municípios próximos à refinaria.

Em seu discurso, o presidente da Petrobras salientou a importância e o simbolismo da posse de uma mulher negra na gerência-geral de uma unidade do refino:

“A desigualdade em nosso país é muito grande. E grande também é a responsabilidade da Márcia ao assumir como gerente geral da Recap. Mas, sobretudo, é uma conquista: primeiro, da própria Márcia, mas também das mulheres, e das mulheres pretas”, afirmou Prates.

Márcia Cristina ingressou na Petrobras em 2006. Graduada em Engenheira de Processamento, a nova gerente geral começou a carreira na empresa na Refinaria de Duque de Caxias (Reduc), na qual passou pelas áreas de Otimização e Empreendimentos. Foi coordenadora da área de Projetos de Pequeno Porte e posteriormente gerente de Projetos da refinaria.

Márcia Cristina afirmou estar consciente da responsabilidade da sua função.

“Sei da imensa representatividade que trago comigo. Estou representando cada mulher que em sua profissão ainda encontra um ambiente de trabalho com oportunidades desiguais. Mas há outra característica em mim que me assemelha à maioria da população brasileira: eu sou negra, e estar aqui, tomando posse desta importante função, é um marco”, disse ela.

As conquistas e os desafios no segmento de refino foram destacados pelo diretor de Processos Industriais e Produtos, Wiliam França.

“A Recap está preparada para receber 100% de óleos do pré-sal e, assim como nas demais refinarias, teremos que investir em projetos voltados para o aumento da eficiência energética e para produzir uma nova geração de combustíveis com conteúdo renovável”, disse o diretor.

Já a diretora Clarice Coppetti ressaltou o apoio da diretoria ao trabalho da nova gerente geral.

“A tua posse é muito importante para a companhia e para toda a sociedade brasileira. Conte conosco para ter muito mais sucesso do que já teve, porque sabemos que conhecimento, segurança e respeito você tem”, afirmou Copetti.

A Recap iniciou as operações em 18 de dezembro de 1954. Atualmente, é responsável pela comercialização de cerca de 30% do volume de combustíveis consumido na região da Grande São Paulo. Em sua carteira de produção, destacam-se gasolina e diesel de baixo teor de enxofre (S-10), aguarrás, propeno, gás liquefeito de petróleo (GLP) e solventes especiais.