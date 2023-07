Evangelho de hoje, 5ª feira, dia 27/07/23 (Mt 13, 10-17)

Naquele tempo: Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: 'Por que tu falas ao povo em parábolas?' Jesus respondeu: 'Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do Reino dos Céus, mas a eles não é dado. Pois à pessoa que tem, será dado ainda mais, e terá em abundância; mas à pessoa que não tem, será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas: porque olhando, eles não vêem, e ouvindo, eles não escutam, nem compreendem. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías: 'Havereis de ouvir, sem nada entender. Havereis de olhar, sem nada ver. Porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure'. Felizes sois vós, porque vossos olhos vêem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram, desejaram ouvir o que ouvis, e não ouviram.

Reflexão - A intensidade da nossa busca é a medida apropriada para entender os mistérios do reino dos céus.

Quem tem um coração disponível e atento às propostas de Deus, sem se apoiar no seu próprio interesse com certeza ouvirá e entenderá os recados divinos. Felizes, portanto, somos nós quando mesmo sem enxergar o final do caminho prosseguimos dando passos de fé na esperança de ver e ouvir o que o Senhor tem para nos falar. A intensidade da nossa busca é a medida apropriada entender os mistérios do reino dos céus. Nem todos sabem aproveitar a graça que o Senhor concede de enxergar os Seus desígnios por meio da Palavra anunciada e proclamada. “O que está à nossa vista não é alcançado pela fé”, portanto, quem procura encontrar razões e justificativas para os ensinamentos de Deus nunca poderá entender e apreender as Suas lições. A fé, portanto, é o termômetro que mede a nossa disposição de ver e ouvir o que o Senhor tem a nos revelar. É de dentro do nosso coração que procedem a mais pura intenção ou então, a mais obscura pretensão. Quanto mais nos dispomos a não querer entender com a nossa razão mais nós experimentaremos a manifestação do Espírito Santo que interpreta quando o Pai nos fala através dos fatos e acontecimentos bons ou maus aos nossos olhos ou então, por meio das pessoas que são Seus instrumentos. Quem está aberto às moções do Espírito Santo também saberá encontrar soluções quando tudo parece ter terminado. – Você faz parte do povo que olha sem nada ver por que está com o coração insensível? – Você tem facilidade de acolher a mensagem do Evangelho? – Você procura razões e justificativas para a Palavra de Deus ou você a acolhe de coração?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária Mariana UM NOVO CAMINHO