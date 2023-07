Petrobras diz como foram os 6 primeiros meses da gestão Jean Paul Prates

Em mensagem a esta coluna, a Petrobras informa que os seis primeiros meses da gestão do presidente da empresa, Jean Paul Prates, e da atual Diretoria Executiva, completados nesta quarta-feira, 26, foram marcados, entre outros avanços, pelo estabelecimento de uma nova estratégia comercial para seus principais combustíveis.

Neste período, houve queda dos preços da gasolina, do diesel, do gás de cozinha e do combustível de aviação.

Como resultado da nova estratégia comercial, a Petrobra buscou valorizar sua posição no mercado e potencializar as vantagens comerciais que possui em cada região onde atua, além de operar com mais flexibilidade para disputar mercados com seus concorrentes.

Outro marco da gestão foi o avanço em direção à transição energética. Com a aprovação dos novos direcionadores de seu Plano Estratégico 2024-2028, a Petrobras anunciou que destinará de 6% a 15% de seus investimentos totais a negócios de baixo carbono.

Em paralelo, nos seis primeiros meses desta gestão, a companhia anunciou que neutralizou as emissões do escopo 2 – ou seja as emissões associadas à energia elétrica adquirida de fornecedores externos.

De janeiro a julho deste ano, a Petrobras assinou uma série de acordos com players globais e nacionais – incluindo Equinor, Shell, China Energy International, Unigel, BNDES, entre outros – para abrir novas oportunidades nas frentes de baixo carbono e energias renováveis, com foco em transição energética.

No segmento de combustíveis sustentáveis, a companhia ampliará em 146% sua capacidade de processamento de diesel com conteúdo renovável ainda em 2023, além de dar continuidade aos testes de bunker com conteúdo renovável e à utilização de asfaltos com baixa intensidade de carbono, como o CAP-PRO.

“Nestes seis primeiros meses de gestão, conseguimos estabelecer uma nova estratégia de preços que está colhendo os resultados que tanto queríamos: mais flexibilidade e competitividade para os preços dos combustíveis. Ao mesmo tempo, estamos comprometidos em liderar a transição energética no país, de forma justa, segura e inclusiva, impulsionada por parcerias que estamos construindo com empresas de excelência técnica e pela descarbonização crescente das nossas operações.

“Já estamos alcançando resultados concretos, como a neutralização das emissões do escopo 2. Mas esse é apenas o início de uma jornada cheia de desafios, que nos levará cada vez mais longe em prol do país e da sociedade”, disse Jean Paul Prates.