Cearense lança hoje software para aplicativos de transporte

Esta coluna já o disse e o repete agora: o melhor do Ceará é o cearense, e aqui está mais um exemplo:

Hoje, quarta-feira, às 19 horas, na Avenida Dom Manoel 1020, a empresa cearense 704 Apps lançará seu novo produto: o MobilityPro, um software que será usado por outros aplicativos que o adquirirem.

O software é voltado para a segurança, razão pela qual os aplicativos que o possuírem terão diversas funcionalidades fornecidas pelo MobilityPro para tornar mais seguro o dia a dia de motoristas e passageiros.

Sua tecnologia é cearense, criada e desenvolvida por um time de cearenses.

O MobilityPro da 704 Apps já foi adquirido por 40 empresas brasileiras de aplicativos localizadas em várias cidades do país, mas esse número crescerá porque confirmaram presença ao evento de hoje gestores de empresas de transporte por aplicativos localizadas no Rio Grande do Norte, Distrito Federal, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Curitiba, Espírito Santo, Santa Catarina e do Ceará.

Betho Costa, CEO da empresa, diz à coluna que a nova tecnologia também fomentará a geração de empregos e capital na localidade aonde o aplicativo vier a operar.

"Acreditamos que as pessoas se sentirão mais seguras ao usar aplicativos que possuam o MobilityPro para se locomover, o que resultará em uma migração de motoristas dos grandes apps para os aplicativos locais. Isso trará mais renda tanto para os motoristas quanto para as comunidades em que estão inseridos", disse ele.