Líderes da Nordeste Forte reúnem-se com superintendente da Sudene

Ricardo Cavalcante, presidente da Fiec e da Associação Nordeste Forte, presidiu ontem, em Brasília, reunião de integrantes da entidade – que reúne os presidentes das federações de indústrias da região nordestina –com o superintendente da Sudene, Danilo Cabral, que apresentou os planos da autarquia para incentivar a economia regional neste e nos próximos anos.

Danilo Cabral disse que a Sudene é o espaço que a indústria deve utilizar para estabelecer a articulação junto ao Governo Federal e às instituições financeiras de desenvolvimento regional para a criação de pautas estratégicas para o setor industrial da região.

O superintendente da Sudene da SUDENE ainda comentou sobre a Associação Nordeste Forte, que sereuniu para ouvi-lo.

“Este momento é símbolo da relação que queremos construir com a liderança da indústria do Nordeste. Temos a necessidade de ampliar o diálogo com todos que os podem reduzir as desigualdades regionais”, explicou Danilo Cabral.

Ricardo Cavalcante agradeceu a presença dos seus colegas presidentes das federações das indústrias dos estados nordestinos e assegurou que “a Associação Nordeste Forte irá estreitar laços com a Sudene, por meio de roadshows nas várias capitais da região”.

Hoje, ainda, o presidente da Fiec participou da reunião mensal ordinária da Confederação Nacional da Indústria (CNI),da qual é o segundo vice-presidente executivo.

Ele também teve uma reunião com o ministro da Educação, Camilo Santana, com o qual tratou de projetos de interesse da Fiec, que na área do ensino, opera por meio do Sesi-Ceará e Senai-Ceará.